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    ЕС грозит Грузии санкциями за прямые рейсы в Россию

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    Возобновление прямого авиасобщения между Грузией и Россией может привести к введению санкций, предупредили в Евросоюзе. Грузию призвали присоединиться к авиасанкциям, а не пытаться обойти и допускать на свою территорию российские самолеты.

    «Санкционный режим ЕС рассматривает возможность введения санкций против тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций ЕС против России», — заявил 5 февраля Netgazet представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Он также предупредил Грузию о том, что российские самолеты могут быть небезопасны из-за санкций на обслуживание и поставку запчастей.

    «Грузия не должна допускать опасные российские самолеты на свою территорию», — рекомендовал Стано.

    Ранее американский Госдеп пригрозил Грузии санкциями для её компаний, которые (в случае начала полетов в Россию) согласятся обслуживать российские авиакомпании в аэропортах страны.

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