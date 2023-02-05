ЕС грозит Грузии санкциями за прямые рейсы в Россию

Возобновление прямого авиасобщения между Грузией и Россией может привести к введению санкций, предупредили в Евросоюзе. Грузию призвали присоединиться к авиасанкциям, а не пытаться обойти и допускать на свою территорию российские самолеты.
«Санкционный режим ЕС рассматривает возможность введения санкций против тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций ЕС против России», — заявил 5 февраля Netgazet представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он также предупредил Грузию о том, что российские самолеты могут быть небезопасны из-за санкций на обслуживание и поставку запчастей.
«Грузия не должна допускать опасные российские самолеты на свою территорию», — рекомендовал Стано.
Ранее американский Госдеп пригрозил Грузии санкциями для её компаний, которые (в случае начала полетов в Россию) согласятся обслуживать российские авиакомпании в аэропортах страны.