ЕС грозит Грузии санкциями за прямые рейсы в Россию

Возобновление прямого авиасобщения между Грузией и Россией может привести к введению санкций, предупредили в Евросоюзе. Грузию призвали присоединиться к авиасанкциям, а не пытаться обойти и допускать на свою территорию российские самолеты.



«Санкционный режим ЕС рассматривает возможность введения санкций против тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций ЕС против России», — заявил 5 февраля Netgazet представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.



Он также предупредил Грузию о том, что российские самолеты могут быть небезопасны из-за санкций на обслуживание и поставку запчастей.

