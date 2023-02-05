Федор «Последний император» Емельяненко проиграл последний бой в карьере

Легенда российского бокса Федор Емельяненко проиграл последний бой в карьере. Райан Бейдер победил «Последнего императора» техническим нокаутом в первом раунде Bellator 290.
Как пишет «Спорт-Экспресс» 5 февраля, обсуждать особенно нечего: Емельяненко не дал ни единого проблеска, не хватило «ни скорости, ни реакции, ни рефлексов, ни даже равновесия». Всё же Федору 46 лет и он выступал в своём третьем десятилетии. Ранее он уже бился против Бейдера в 2019 году и тогда тоже проиграл нокаутом в первом раунде.
Всего на счету Емельяненко 48 боёв, в которых он одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Несмотря на поражение и завершение карьеры, после боя в клетку вышли девять чемпионов элитных организаций, чтобы попрощаться с великим. «Я очень рад был видеть всех бойцов, всех легенд. Я со многими из них выступал, по некоторым я даже учился. Для меня большая честь, что все эти великие бойцы пришли поддержать меня», — заявил Емельяненко на пресс-конференции.