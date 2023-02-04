В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве жены священника

Куйбышевский райсуд Петербурга избрал меру пресечения Станиславу Леденеву, обвиняемому в убийстве жены священника. Он останется под стражей до 2 апреля.

Фигурант признал вину и не возражал против ареста, сообщает 4 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Об аресте ходатайствовало следствие, указав, что Леденев работает и живет в храме, настоятелем которого является супруг погибшей. Раньше Леденева не судили, он не женат, несовершеннолетних детей не имеет, на учетах не состоит.

Тело женщины с ножевым ранением нашли в пятницу в парадной дома на Коломенской улице. Следствие установило, что погибшая была женой священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». Сообщалось, что обвиняемый работает в этом же храме свечником.