Шикарные лохмотья: что носить в 2023 году? Изучаем 10 самых ярких и необычных трендов сезона

Гранж или готика, фешен или стритстайл? Какой стиль предпочитаете вы? Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Мода в 2023 году решила быть дерзкой, эпатажной и привлекающей внимание. База и классика остаются неизменными, речь пойдет о быстрых трендах, которые залетают на сезон или два, но метко попадают в самое сердечко всех модниц. На пике популярности все еще эра нулевых — это явно прослеживается в образах моделей на различных фешен-показах: ультракороткие мини, обнаженные животы, заниженная посадка брюк, остроносые ботфорты. Как вам список? Мы решили собрать все самые яркие фишки, которыми в скором времени будут забиты все магазины. Смотрим, что предложили мировые дизайнеры, и пытаемся понять, как адаптировать новинки в повседневный гардероб.



Цвета

Насыщенный глубокий оттенок — отлично подойдет девушкам и женщинам с контрастной внешностью типов зима и лето Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2023 года — им стал viva magenta: это сложный красно-малиновый оттенок. Цвет сам по себе достаточно акцентный, поэтому при составлении образов с ним советуем быть аккуратнее — важно не перегрузить, выбирайте лаконичные аксессуары. Если отталкиваться от цветотипа, то оттенок viva magenta отлично подойдет девушкам с контрастной внешностью — зима и лето.



Цвет идеален для представительниц весеннего и осеннего цветотипов Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





В тренде также приглушенно-желтый цвет, его еще называют оттенком маргарина. Если вы часто ходите по магазинам, то наверняка замечали желтые вещи на манекенах — платья, жакеты, брюки или юбки. В нашем климате оттенок будет актуален ближе к сухой весне и лету. Попробуйте заменить привычный бежевый тренч на желтый или докупите к базовому пальто яркое в оттенке сливочного масла.



Выбеленный деним

Если вам нравится стиль хиппи, то этот тренд для вас Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Уже который сезон подряд деним занимает топовые позиции. С ног до головы одеться в джинсу — то, что предлагают нам модные наставники. Джинса просочилась даже в обувь: видели джинсовые сапоги с широким голенищем? В Новосибирске их уже активно продают.

Базовый деним — это хорошо, но если вам хочется немного заявить о себе, то тренд 2023 года точно для вас: выбеленная, будто состаренная джинсовая ткань отлично впишется в повседневный комфортный образ.

Лохмотья и бахрома

Осмелились бы надеть такое? Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Да-да, вам не показалось — лохмотья сегодня весьма ценны. Фактурные дырочки и будто спущенные нитки на свитерах — отсылка к стилю гранж из 80-х. Не путайте, пожалуйста, со старыми заношенными и растянутыми вещами, которые годны лишь для дачи, — акцентные детали тщательно продуманы дизайнерами, это такой необычный и хитрый фешен-ход. Свитер в дырочку будет особенно актуален весной и летом в прохладную погоду.



Корсет с бахромой или пояс с длинной бахромой — самая горячая фишка сезона Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Бахрома и стиль вестерн переживают бурный расцвет. Бахрома в сочетании с казаками — вау-эффект вам гарантирован. Наряжайтесь в ковбойшу и не думайте о том, что выглядите странно — напротив, правильно составленный образ подчеркнет ваш тонкий вкус и умение разбираться в модных деталях. Отдельные вещи с бахромой подчеркнут базовый образ, добавив ему бунтарства и дерзости.

В магазинах бахрому мы наблюдаем на куртках — кожаных, замшевых или джинсовых. Если для вас это слишком, но тренд нравится, начните с аксессуаров: сумка или обувь с бахромой, корсет или пояс.

Брюки карго с большими карманами

Брюки карго были популярны в 2000-х, помните? Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Тренд для любительниц уличного стиля. Карго отлично подойдут тем, кто любит комфорт и свободу передвижения. Для того чтобы в таких брюках выглядеть женственно, советуем верх выбирать облегающий: водолазки или лонгсливы, топы с асимметричными вырезами, корсеты или боди. Подходящая обувь — остроносые босоножки на шпильке. Добавьте маленькую сумочку-багет, на плечи можно накинуть жакет прямого кроя. Если вам нравится американский стиль подростков из старшей школы, наденьте поверх бомбер и добавьте бейсболку — получится очень стильно. Вырезы

Тренд применим не везде, советуем его для вечерних образов Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Не первый сезон актуальны необычные асимметричные вырезы на топах и лонгсливах, вырезы по бокам на платьях, на бедрах, а сейчас и на жакетах. Для повседневного образа слишком откровенные вырезы не подойдут, не впишутся они и в офисный дресс-код, а вот для вечернего образа — самое то.

Кружево

Образы, которые точно не стоит надевать на работу в офис Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Будьте внимательны и осторожны: тренд коварен, для искушенных модниц. Кружевные боди и блузы в современном исполнении — для роскошных вечерних образов. Кружевное платье придаст образу готичности — полагаем, что здесь не обошлось без участия Уэнсдей Аддамс, героини популярного сериала. Особый шик — кружевные перчатки, деталь, которая точно не останется без внимания на вечеринке. В повседневный образ вписать кружево довольно сложно. Начните с кружевных вставок или надевайте поверх блузы жакет, чтобы снизить градус сексуальности и поберечь мужскую психику.



Полупрозрачные ткани

Почувствуйте себя звездой нулевых Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Тренд для смелых. Яркие цветные или базовые полупрозрачные ткани в образе — это мощная отсылка к эпохе нулевых: вспоминаем клипы Кристины Агилеры или Бритни Спирс. Наденьте полупрозрачный лонгслив поверх топа в сочетании с брюками карго — получится очень стильно. Для вечерних образов полупрозрачные вещи следует надевать на плотный бюстгальтер. Аккуратнее в сочетании с кружевом — образ может получиться слишком откровенным, но если вас это не смущает, то почему нет? В моде смелые эксперименты и кричащие сочетания.



Кожа

Стилизуйте кожу с шелком, денимом, бахромой или перьями Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Платье из кожи можно назвать главным трендом сезона, но зачем ограничивать себя, если выбор столь велик? Кожаные брюки идеальны на весну, особенно в сибирском климате. Кожаные пиджаки прямого кроя актуальны уже несколько сезонов подряд и стали отличной альтернативой кожаной косухе. Кожаный тренч также идеален для нашей погоды, особенно в период дождей. Для смелых и сексуальных образов выбирайте кожаные топы или корсеты. Главное — избегать сочетания кожаных лосин и ботфортов на шпильке вместе с кожаным топом — всего должно быть в меру.