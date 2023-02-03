«Теплосеть»: Работы на Английском проспекте завершены

Система теплоснабжения переведена в штатный режим работы в Адмиралтейском районе. Работы по ликвидации дефекта завершены. Об этом 2 февраля «Фонтанке» сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Работы проводились в районе доме 62 по Английскому проспекту. Всего специалисты заменили больше 6 метров «ненадежного трубопровода».
Жилищники получили предупреждение о том, что в жилых зданиях необходимо включить горячую воду и тепло. Если их все же не будет, нужно обращаться в управляющую компанию.
Коломне этой зимой не везет. Дефект на Английском проспекте был выявлен меньше чем через час после устранения неполадок в районе дома 173 по набережной реки Фонтанки.
Работы на Английском проспекте тоже проводятся не в первый раз. Предыдущие вели в декабре. В «Теплосети» участок характеризуют как сложный: рядом с трубопроводом там находится много коммуникаций.