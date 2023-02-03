«Теплосеть»: Работы на Английском проспекте завершены

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Система теплоснабжения переведена в штатный режим работы в Адмиралтейском районе. Работы по ликвидации дефекта завершены. Об этом 2 февраля «Фонтанке» сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Работы проводились в районе доме 62 по Английскому проспекту. Всего специалисты заменили больше 6 метров «ненадежного трубопровода».

Жилищники получили предупреждение о том, что в жилых зданиях необходимо включить горячую воду и тепло. Если их все же не будет, нужно обращаться в управляющую компанию. Коломне этой зимой не везет. Дефект на Английском проспекте был выявлен меньше чем через час после устранения неполадок в районе дома 173 по набережной реки Фонтанки.