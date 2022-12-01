«Ау, где тепло?» В Адмиралтейском районе вернули в строй две трубы, но в Коломне греют только плиты

Ремонт прохудившихся труб ставят в очередь в Адмиралтейском районе Петербурга. По двум адресам с ним справились, но жителям Коломны придётся ещё подождать тепла в первый день календарной зимы.

Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», 1 декабря специалисты справились с дефектами на набережной реки Фонтанки, 91, и на Лермонтовском проспекте, 57–59, заменив более 3,5 м трубопровода. В администрации добавили, что на Лермонтовском отработали с опережением сроков и закончили ремонт в пять часов утра.



«Система отопления переведена в штатный режим», — отчитались в «Теплосети» и рекомендовали тем, кто ещё мёрзнет в квартирах, обращаться в управляющие компании для настройки внутридомовых систем.

Жителям Коломны обрывать телефоны УК пока, судя по всему, рано. Работы на Английском проспекте, 62, продолжаются. К ним привлекли восемь аварийно-ремонтных бригад. Это сорок человек и 15 машин. Шесть метров трубы демонтировали и заменили, сварка близится к финалу. Дальше — диагностика и восстановление циркуляции.



«Перевод потребителей в штатный режим запланирован на 17:45», — уточнили в компании.

В местных пабликах и на странице администрации района пишут, что в квартирах продолжают стучать зубами.

На Печатников «ни воды, ни отопления, сидим от плиты греемся», на Декабристов холодные и вода, и батареи. «Псковская улица. +15 утром было в комнате при закрытых пластиковых окнах!» — рассказывают жители, спрашивая: «Аууу, где тепло?»

Квартирное похолодание пришло в Адмиралтейский район накануне. Администрация опубликовала список, в котором около 500 домов.

