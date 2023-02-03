«Отопления нет, горячей воды нет». Ремонт трубы в Адмиралтейском районе затягивается

Теплоэнергетики заменили ненадёжный участок трубы в Адмиралтейском районе Петербурга и тут же выявили новый дефект. Работы продлили до полуночи, жители спасаются газом.
«Видимо, предстоит вторую ночь обогреваться газом», — написала на странице районной администрации во «ВКонтакте» Анастасия и оказалась права.
К полуночи 3 февраля специалисты «Теплосети» заменили 15 метров трубы на набережной Фонтанки, 173. Не прошло и часа, как при обходе включённого участка был выявлен новый дефект — на Английском проспекте, 62. Срок окончания ремонта по нормативам — до полуночи теперь уже пятницы.
Проблемный участок затягивал работы и в декабре.
Место труднодоступное. «Основной сложностью на данном объекте является множество коммуникаций рядом с трубопроводом», — говорят в «Теплосети».
Жители мёрзнут и негодуют. Резервирование теплоснабжения, которое, как заявляется, возможно осуществлять путем замены теплоносителя, судя по комментариям, работает не для всех. Счёт таких домов ведут в соцсетях, например Английский проспект, Крюков канал.
«В квартире 17 градусов второй день. Отопления нет, горячей воды нет, холодно», — рассказывают администрации. Там с сочувствием отвечают: организован штаб, идёт проверка тепловых пунктов многоквартирных домов, пролив отопительной системы по рекомендациям теплоэнергетиков.
«Пять раз за зиму. Вторые сутки 500 домов без отопления. Врут про тепло по обратке. Дома 16 градусов. Жители собирают подписи на заявление в прокуратуру», — пишет «Фонтанке» Алёна.
Ремонт на набережной Фонтанки, 173, начали 1 февраля. В зоне работ сотни домов, список можно посмотреть здесь.