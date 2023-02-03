«Отопления нет, горячей воды нет». Ремонт трубы в Адмиралтейском районе затягивается

К полуночи 3 февраля специалисты «Теплосети» заменили 15 метров трубы на набережной Фонтанки, 173. Не прошло и часа, как при обходе включённого участка был выявлен новый дефект — на Английском проспекте, 62. Срок окончания ремонта по нормативам — до полуночи теперь уже пятницы.

«Видимо, предстоит вторую ночь обогреваться газом», — написала на странице районной администрации во «ВКонтакте» Анастасия и оказалась права.

Теплоэнергетики заменили ненадёжный участок трубы в Адмиралтейском районе Петербурга и тут же выявили новый дефект. Работы продлили до полуночи, жители спасаются газом.

Место труднодоступное. «Основной сложностью на данном объекте является множество коммуникаций рядом с трубопроводом», — говорят в «Теплосети».

Жители мёрзнут и негодуют. Резервирование теплоснабжения, которое, как заявляется, возможно осуществлять путем замены теплоносителя, судя по комментариям, работает не для всех. Счёт таких домов ведут в соцсетях, например Английский проспект, Крюков канал.



«В квартире 17 градусов второй день. Отопления нет, горячей воды нет, холодно», — рассказывают администрации. Там с сочувствием отвечают: организован штаб, идёт проверка тепловых пунктов многоквартирных домов, пролив отопительной системы по рекомендациям теплоэнергетиков.

