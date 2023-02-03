Отдыхаем без капризов. Главный синоптик Петербурга рассказал, чего ждать от погоды в выходные

Погода в Петербурге в субботу и воскресенье будет отличаться. В городе точно продлится зима.



«В субботу еще влияние циклона, продолжающего уходить к востоку и заполняться. Поэтому облачно и с небольшим снегом», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что 4 февраля погода будет облачной и с северным ветром. Сильно холоднее не станет — столбик термометра будет колебаться от минус 4 до минус 6 градусов.

Погода несколько изменится к 5 февраля. «В воскресенье погоду начнет определять поле повышенного атмосферного давления, так что осадки прекратятся. Ветер ослабеет и усиливаться снова начнет только вечером», — добавил Александр Колесов.