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    Отдыхаем без капризов. Главный синоптик Петербурга рассказал, чего ждать от погоды в выходные

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    Погода в Петербурге в субботу и воскресенье будет отличаться. В городе точно продлится зима.

    «В субботу еще влияние циклона, продолжающего уходить к востоку и заполняться. Поэтому облачно и с небольшим снегом», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

    Он отметил, что 4 февраля погода будет облачной и с северным ветром. Сильно холоднее не станет — столбик термометра будет колебаться от минус 4 до минус 6 градусов.

    Погода несколько изменится к 5 февраля. «В воскресенье погоду начнет определять поле повышенного атмосферного давления, так что осадки прекратятся. Ветер ослабеет и усиливаться снова начнет только вечером», — добавил Александр Колесов.

    Более ясная погода принесет небольшое похолодание. Ночью может подморозить до минус 10. Днем — в районе минус 5. «Так что выходные очень хорошие, отдыхаем без капризов погоды», — резюмировал главный синоптик города.

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