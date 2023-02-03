На Гражданке мужчина попытался совершить суицид после нападения на потенциальную тёщу

Полиция Калининского района Петербурга выясняет обстоятельства семейной драмы, развернувшейся в семиэтажке на Гражданке. Оба участника приходят в себя в одной больнице.
Экстренные службы накануне в одиннадцатом часу утра вызвала 22-летняя жительница квартиры на улице Софьи Ковалевской, стало известно «Фонтанке» 3 февраля. Она застала переросший в драку скандал молодого человека с матерью. К примирению дело не шло: 40-летняя женщина получила ножом в плечо, её противник тут же решил уйти из жизни. Ему не удалось.
22-летнего пострадавшего скорая увезла в Елизаветинскую больницу. По предварительным данным, он в состоянии средней степени тяжести. В ту же больницу в тяжёлом состоянии поступила потенциальная тёща.
За выздоровлением молодого человека будут особенно следить полицейские. С выпиской его поздравят уголовным делом по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.