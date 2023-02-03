На Гражданке мужчина попытался совершить суицид после нападения на потенциальную тёщу

Полиция Калининского района Петербурга выясняет обстоятельства семейной драмы, развернувшейся в семиэтажке на Гражданке. Оба участника приходят в себя в одной больнице.



Экстренные службы накануне в одиннадцатом часу утра вызвала 22-летняя жительница квартиры на улице Софьи Ковалевской, стало известно «Фонтанке» 3 февраля. Она застала переросший в драку скандал молодого человека с матерью. К примирению дело не шло: 40-летняя женщина получила ножом в плечо, её противник тут же решил уйти из жизни. Ему не удалось.