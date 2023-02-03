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    На Гражданке мужчина попытался совершить суицид после нападения на потенциальную тёщу

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    Полиция Калининского района Петербурга выясняет обстоятельства семейной драмы, развернувшейся в семиэтажке на Гражданке. Оба участника приходят в себя в одной больнице.

    Экстренные службы накануне в одиннадцатом часу утра вызвала 22-летняя жительница квартиры на улице Софьи Ковалевской, стало известно «Фонтанке» 3 февраля. Она застала переросший в драку скандал молодого человека с матерью. К примирению дело не шло: 40-летняя женщина получила ножом в плечо, её противник тут же решил уйти из жизни. Ему не удалось.

    22-летнего пострадавшего скорая увезла в Елизаветинскую больницу. По предварительным данным, он в состоянии средней степени тяжести. В ту же больницу в тяжёлом состоянии поступила потенциальная тёща.

    За выздоровлением молодого человека будут особенно следить полицейские. С выпиской его поздравят уголовным делом по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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