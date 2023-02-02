Изгнание крупного бизнеса и другие санкции к годовщине. Что говорили на встрече Киева и комиссии ЕС

Двум крупным российским компаниям, присутствие которых сохраняется в Европе, уделено особое внимание в резолюции Европарламента. Документ приурочили к встрече украинской стороны и представителей Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала новый пакет санкций к 24 февраля.

Встреча представителей ЕС и Украины должна пройти в Киеве 3 февраля, однако подготовка к ней началась за сутки. Урсула фон дер Ляйен уже прибыла на место. Европарламент призывает ввести санкции против «Лукойла» и Росатома

Как следует из резолюции, опубликованной на сайте парламента, обе компании «все еще присутствуют на рынке ЕС». По мнению депутатов, необходимо наложить санкции на должностных лиц обеих. Санкции «должны быть введены как можно скорее». В новый пакет также предлагают включить полное эмбарго на импорт ископаемого топлива и урана из России. Еще один призыв — «полный отказ» от газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Глава Еврокомиссии пообещала новые санкции к 24 февраля Согласно заявлению Урсулы фон дер Ляйен, юбилейный, десятый пакет санкций в отношении России будет введен к годовщине начала боевых действий — 24 февраля. Частично Еврокомиссия с новыми ограничениями уже определилась, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на AFP.

«Мы с нашими партнерами по G7 введем ценовой предел на российские нефтепродукты, и к 24 февраля, ровно через год после начала вторжения, мы нацелены ввести в действие десятый пакет санкций», — заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с журналистами. ЕС выделит 120 миллионов евро для закупки Киевом энергооборудования Помимо военной помощи, Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС отправит на Украину 2400 генераторов. Средства же будут выделены для закупки критически важного энергооборудования, «чтобы гарантировать работу электросети».

«Мы работаем над тем, чтобы сделать доступными значительные средства для солнечных панелей, которые будут распространены по Украине», — добавила глава Еврокомиссии (цитата по РИА Новости). Членство Украины в ЕС В ходе встречи украинской стороне также был передан отчет по второй части опросника для получения членства в Европейском союзе, сообщает РИА Новости. По мнению Киева, это стало «хорошей новостью» не только само по себе, но и потому, что отчет довольно тонкий. Это значит, что рекомендаций в нем относительно немного.