«Нечем помыть детей и посуду». Жители Центрального района уже не первый день ждут тепла

Жители Центрального района жалуются на остывшие батареи и холодную воду. По словам собеседника «Фонтанки» Михаила, такая ситуация тянется уже три дня — из-за ремонта теплосети.

«Мне ни детей не помыть, ни посуду. Что мне делать холодной водой? Отопления нет, мы платим исправно», — говорит Михаил. Он утверждает, что вернуть в дома тепло обещали еще к девяти утра четверга. По словам Михаила, на перекрестке 5-й Советской и Дегтярной улиц ремонтируют теплосеть, а тепло из-за работ на этом месте пропадает несколько раз в год.