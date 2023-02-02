«Нечем помыть детей и посуду». Жители Центрального района уже не первый день ждут тепла

Жители Центрального района жалуются на остывшие батареи и холодную воду. По словам собеседника «Фонтанки» Михаила, такая ситуация тянется уже три дня — из-за ремонта теплосети.
«Мне ни детей не помыть, ни посуду. Что мне делать холодной водой? Отопления нет, мы платим исправно», — говорит Михаил. Он утверждает, что вернуть в дома тепло обещали еще к девяти утра четверга. По словам Михаила, на перекрестке 5-й Советской и Дегтярной улиц ремонтируют теплосеть, а тепло из-за работ на этом месте пропадает несколько раз в год.
Дефект на сетях у дома 34 по 5-й Советской улице обнаружили в ходе планового объезда около суток назад, говорят в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В компании добавляют, что работы продлятся до девяти вечера, а до этого времени отопление идет по резервной схеме с «возможным ограничением для некоторых зданий». По данным «Фонтанки», речь может идти о 15 домах.
Ремонтируют теплосеть и у дома 173 по набережной Фонтанки — местные жители жаловались не на холод, а на слабый напор воды.