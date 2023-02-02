«Не хотели никому вреда». На Урале арестованы полицейские, в УАЗе у которых умер задержанный

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила по ходатайству следствия заключил под стражу двух сотрудников патрульно-постовой службы, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Они не довезли задержанного до отдела живым.



В следственный изолятор на два месяца уедут 27-летний лейтенант Максим Онучин и 22-летний сержант Павел Горшков, пишет E1.RU 2 февраля. Первый вину не признал, его защитник просил менее строгую меру пресечения.

«Бежать нам некуда. Мы будем являться по запросу к следователю, — заявил Онучин в суде. — Происшествие было неумышленным, мы не хотели никому вреда и смерти. И тем более — давление какое-то оказывать. У меня всё».