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    «Не хотели никому вреда». На Урале арестованы полицейские, в УАЗе у которых умер задержанный

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    Дзержинский районный суд Нижнего Тагила по ходатайству следствия заключил под стражу двух сотрудников патрульно-постовой службы, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Они не довезли задержанного до отдела живым.

    В следственный изолятор на два месяца уедут 27-летний лейтенант Максим Онучин и 22-летний сержант Павел Горшков, пишет E1.RU 2 февраля. Первый вину не признал, его защитник просил менее строгую меру пресечения.

    «Бежать нам некуда. Мы будем являться по запросу к следователю, — заявил Онучин в суде. — Происшествие было неумышленным, мы не хотели никому вреда и смерти. И тем более — давление какое-то оказывать. У меня всё».

    Его сослуживец Горшков излагать свою позицию не стал. Обоим вменяют превышение должностных обязанностей с причинением тяжких последствий. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

    Вдова не пережившего поездку в служебном автомобиле назвала случившееся бесчеловечным. Муж, по её словам, был «патриотом, парнем с золотыми руками». «Надеюсь, что если правосудие к ним лояльно отнесется, не дай бог, всё равно божья кара их настигнет», — сказала она журналистам.

    Издание уточняет, что в экипаже было трое полицейских. Третий — 25-летний старший сержант — проходит по делу свидетелем.

    29 января 44-летнего мужчину остановили в нетрезвом состоянии и, по словам его жены, загрузили в отсек для задержанных полицейской машины вниз головой. Доставали его тоже на глазах у жены — уже посиневшего. Вскрытие впоследствии показало, что он умер от травмы шейного отдела спинного мозга, сообщал E1.RU. Два дня назад фигурантов задержали.

    В пресс-службе ГУ МВД Свердловской области заявили, что в дежурную часть везли ранее судимого человека, который бегал по территории местного медицинского городка, ругался и пытался пройти внутрь.

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