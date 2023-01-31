E1: В Нижнем Тагиле задержали полицейских, у которых в УАЗе умер задержанный

В Нижнем Тагиле задержали двоих сотрудников полиции, в УАЗе которых скончался мужчина. Как утверждает 31 января E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, их обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).



В ближайшее время, по данным собеседника издания, суд изберет им меру пресечения. Личности обвиняемых пока не разглашаются.



Напомним, мужчину поймали в нетрезвом состоянии и, по словам его жены, загрузили в отсек для задержанных полицейской машины вниз головой. Доставали его тоже на глазах у жены — уже посиневшего. Вскрытие впоследствии показало, что он умер от травмы шейного отдела спинного мозга.

