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    E1: В Нижнем Тагиле задержали полицейских, у которых в УАЗе умер задержанный

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    В Нижнем Тагиле задержали двоих сотрудников полиции, в УАЗе которых скончался мужчина. Как утверждает 31 января E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, их обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

    В ближайшее время, по данным собеседника издания, суд изберет им меру пресечения. Личности обвиняемых пока не разглашаются.

    Напомним, мужчину поймали в нетрезвом состоянии и, по словам его жены, загрузили в отсек для задержанных полицейской машины вниз головой. Доставали его тоже на глазах у жены — уже посиневшего. Вскрытие впоследствии показало, что он умер от травмы шейного отдела спинного мозга.

    Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что ЧП действительно имело место 29 января. По его словам, ранее судимый мужчина бегал по территории местного медицинского городка, нецензурно ругался и пытался пройти внутрь, поэтому было принято решение отвезти его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства. Из полицейской машины его выгрузили в бессознательном состоянии, а прибывшие медики зафиксировали смерть.

    Несколько лет назад отдел полиции № 17 Нижнего Тагила уже попадал в новости из-за смерти задержанного. Судмедэксперты обнаружили на его теле 26 ран от ударов тупым предметом, у него были сломаны 9 ребер, проломлена в трех местах лобная кость, раздроблены пальцы на ногах и руках. В результате этих травм мужчина скончался. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Начальника отдела Эдуарда Губера сняли с должности, а трое полицейских пошли под суд и получили различные сроки.

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