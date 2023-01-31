В Нижнем Тагиле мужчина умер после поездки в полицейском УАЗе вниз головой

Житель Нижнего Тагила в Свердловской области скончался после поездки на полицейском УАЗе. Мужчину поймали в нетрезвом состоянии и, по словам его жены, загрузили в отсек для задержанных вниз головой.



Как пишет E1.RU 31 января, жена задержанного тагильчанина утверждает, что видела, как мужа закинули вниз головой в отсек для задержанных и захлопнули двери. По ее словам, высокий мужчина не мог развернуться в узком пространстве и ехал всю дорогу головой вниз. Доставали его тоже на глазах у жены — уже посиневшего. Вскрытие впоследствии показало, что он умер от травмы шейного отдела спинного мозга. А ехавший вместе с ним другой задержанный рассказал, что якобы пытался привлечь внимание полицейских к состоянию мужчины, но они не реагировали.

