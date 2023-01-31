В Нижнем Тагиле мужчина умер после поездки в полицейском УАЗе вниз головой

Житель Нижнего Тагила в Свердловской области скончался после поездки на полицейском УАЗе. Мужчину поймали в нетрезвом состоянии и, по словам его жены, загрузили в отсек для задержанных вниз головой.
Как пишет E1.RU 31 января, жена задержанного тагильчанина утверждает, что видела, как мужа закинули вниз головой в отсек для задержанных и захлопнули двери. По ее словам, высокий мужчина не мог развернуться в узком пространстве и ехал всю дорогу головой вниз. Доставали его тоже на глазах у жены — уже посиневшего. Вскрытие впоследствии показало, что он умер от травмы шейного отдела спинного мозга. А ехавший вместе с ним другой задержанный рассказал, что якобы пытался привлечь внимание полицейских к состоянию мужчины, но они не реагировали.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что ЧП действительно имело место 29 января. Ранее судимый мужчина бегал по территории местного медицинского городка, нецензурно ругался и пытался пройти внутрь, поэтому было принято решение отвезти его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства.
По словам Валерия Горелых, около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Одновременно сотрудники дежурной части вызвали неотложку. Однако спасти мужчину медикам не удалось, была зафиксирована смерть.
На место происшествия выезжали ответственные должностные лица из числа руководящего состава ОВД Нижнего Тагила, СКР и прокуратуры. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение.