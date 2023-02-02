РБК: Сын министра финансов Алексей Силуанов возглавил новый департамент «Аэрофлота»

Новый департамент регионального развития создан в «Аэрофлоте». Во главе встал Алексей Ситуанов, сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.



На новую должность Алексей Силуанов заступил 9 января, отмечает издание 2 февраля. Новый департамент, согласно внутренней рассылке компании, создан для того, чтобы усилить развитие региональных перевозок. В его ведении также будет «координация развития региональных хабов» компании.

Алексей Силуанов – сын главы Минфина Антона Силуанова. Он работал в «Аэрофлоте» ранее, в департаменте планирования и развития парка воздушных судов.