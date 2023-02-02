Житель Новокузнецка три года вел интимную переписку с детьми со всей России. Самому младшему шесть лет

Суд отправил в колонию строгого режима жителя Новокузнецка, который в течение трех лет в соцсетях вел интимную переписку с детьми и подростками со всей России. В уголовном деле больше шестидесяти потерпевших, самому младшему из которых шесть лет, сообщает 2 февраля Следственный комитет Кемеровской области.



Следствие и суд установили, что 37-летний мужчина с июня 2014-го по декабрь 2017 года создал более 60 интернет-страниц для общения с несовершеннолетними. С мальчиками он общался под видом девочек, а девочкам представлялся фотографом и агентом модельной школы. Детям и подросткам он отправлял порнографические фото и видео, а также просил их прислать свои фотографии в обнаженном виде.

