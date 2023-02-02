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    Житель Новокузнецка три года вел интимную переписку с детьми со всей России. Самому младшему шесть лет

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    Суд отправил в колонию строгого режима жителя Новокузнецка, который в течение трех лет в соцсетях вел интимную переписку с детьми и подростками со всей России. В уголовном деле больше шестидесяти потерпевших, самому младшему из которых шесть лет, сообщает 2 февраля Следственный комитет Кемеровской области.

    Следствие и суд установили, что 37-летний мужчина с июня 2014-го по декабрь 2017 года создал более 60 интернет-страниц для общения с несовершеннолетними. С мальчиками он общался под видом девочек, а девочкам представлялся фотографом и агентом модельной школы. Детям и подросткам он отправлял порнографические фото и видео, а также просил их прислать свои фотографии в обнаженном виде.

    В ходе предварительного следствия потерпевшим по делу признан 61 ребенок в возрасте от 6 до 15 лет из разных регионов страны.

    Суд приговорил мужчину к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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