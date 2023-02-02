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    Школьницу в Петербурге госпитализировали с женскими болями. Она рассказала об изнасиловании

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    В детскую городскую больницу доставили 15-летнюю из Калининского района. Она рассказала о страшном.

    В стационар девочку привезли с болями женского характера накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 февраля. Её состояние оценивается как удовлетворительное. Однако врачам пациентка рассказала, что её изнасиловал неизвестный летом прошлого года.

    Девочка живет в неполной семье, её воспитывает отец.

    Следственный комитет проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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