Школьницу в Петербурге госпитализировали с женскими болями. Она рассказала об изнасиловании

В детскую городскую больницу доставили 15-летнюю из Калининского района. Она рассказала о страшном.
В стационар девочку привезли с болями женского характера накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 февраля. Её состояние оценивается как удовлетворительное. Однако врачам пациентка рассказала, что её изнасиловал неизвестный летом прошлого года.
Девочка живет в неполной семье, её воспитывает отец.
Следственный комитет проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.