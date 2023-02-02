В Петербурге задержали белоруса, который больше года скрывался после оскорблений Лукашенко в сети

Больше года назад житель Белоруссии в соцсети написал оскорбительные вещи в отношении президента республики Александра Лукашенко. Его объявили в розыск, а теперь наконец нашли — в Петербурге.



Опергруппа задержала 34-летнего мужчину прошлым вечером на улице Колокольная, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 февраля. В октябре 2021-го он отправил в чате во «ВКонтакте» сообщения, «содержащие негативную оценку президента и направленные на унижение его достоинства», а потом пустился в бега.

