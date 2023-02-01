Таксист, устроивший пьяное ДТП с погибшей на набережной Смоленки, получил 7 лет колонии

В Петербурге вынесли приговор таксисту, который пролетел на «красный» и устроил смертельную аварию на Васильевском острове в марте 2022 года. В ДТП погибла пассажирка машины, с которой он столкнулся.



Авария случилась около 1:16 27 марта на пересечении набережной Смоленки и 8–9-й линий В.О. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял такси Skoda Rapid, принадлежащим лизинговой фирме. Он ехал по Уральскому мосту в сторону Малого проспекта В.О. на скорости порядка 105,7 км/ч и вылетел на перекресток с набережной Смоленки на красный сигнал светофора, сообщает 1 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Там «Рапид» столкнулся со Skoda Octavia, которая поворачивала налево с набережной на мост. Пассажирка «Октавии» скончалась на месте от сочетанной травмы тела с множественными повреждениями внутренних органов, еще одного пассажира увезли с травмами.