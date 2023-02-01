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    Таксист, устроивший пьяное ДТП с погибшей на набережной Смоленки, получил 7 лет колонии

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    В Петербурге вынесли приговор таксисту, который пролетел на «красный» и устроил смертельную аварию на Васильевском острове в марте 2022 года. В ДТП погибла пассажирка машины, с которой он столкнулся.

    Авария случилась около 1:16 27 марта на пересечении набережной Смоленки и 8–9-й линий В.О. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял такси Skoda Rapid, принадлежащим лизинговой фирме. Он ехал по Уральскому мосту в сторону Малого проспекта В.О. на скорости порядка 105,7 км/ч и вылетел на перекресток с набережной Смоленки на красный сигнал светофора, сообщает 1 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Там «Рапид» столкнулся со Skoda Octavia, которая поворачивала налево с набережной на мост. Пассажирка «Октавии» скончалась на месте от сочетанной травмы тела с множественными повреждениями внутренних органов, еще одного пассажира увезли с травмами.

    Пройти медосвидетельствование таксист отказался. Позже суд на два месяца отправил его под арест, хотя сторона защиты возражала, упирая на наличие у него иждивенцев.

    Свою вину подсудимый признал и выразил раскаяние в содеянном. Василеостровский районный суд Петербурга признал его виновным по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 2,5 года.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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    ДТПДТП с таксиПетербургПьяный водительСуд
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    Комментарии 5

    Гость01 Фев 2023 в 16:05
    к стенке
    +0−0
    triton197701 Фев 2023 в 15:48
    Таксо-алконавт.. 7 лет уже всяко не "2 условно"..
    +2−0
    226548854201 Фев 2023 в 15:41
    как вообще можно на подобных такси ездить и жизни свои этим "таксистам" доверять? это же ужас что они в городе вытворяют на этих белых седанах-их даже в потоке видно по поведению
    +1−0
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