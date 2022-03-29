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Таксиста, устроившего смертельное ДТП на Васильевском, отправили под арест

Василеостровский районный суд Петербурга избрал меру пресечения водителю, который 27 марта сел за руль пьяным, проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке и устроил смертельное ДТП. Жертвой аварии стала пассажирка другой машины.

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По мнению следствия, в 01:16 минувшего воскресенья обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал на технически исправном такси Skoda Rapid по Уральскому мосту от улицы Одоевского в сторону Малого проспекта В.О., сообщает 29 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Проигнорировав красный сигнал светофора, он на скорости порядка 60 км/ч выехал на перекресток с набережной Смоленки и столкнулся с Skoda Octavia, который следовал по набережной на свой зеленый на скорости около 20 км/ч.

В результате пассажирка «Октавии» погибла на месте. Еще одного пассажира доставили в больницу. Водитель «Рапида» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Мужчину задержали и в тот же день предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Свою вину таксист полностью признал.

На суде мужчина и его защитник возражали против самой строгой меры пресечения и просили избрать запрет определенных действий. Они упирали на наличие у обвиняемого иждивенцев, детей, в том числе с хроническим заболеванием, и неработающей жены и на то, что арест ухудшит их положение. Также они указали, что мужчина признал вину и не собирается скрываться от полиции. Тем не менее суд отправил его под арест до 26 мая.

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (4)

Gerafotich
Давно пора пьяное ДТП с жертвой признавать умышленным убийством или покушением на таковое! За это не менее десяти лет лишения свободы полагается! Да еще по телевизору покажут! Вот тогда задумаются!
radon
Не раскрыта тема на. ц. принадлежности... Впрочем, догадываюсь
AlBerkut
Вот не всегда могу понять действия людей...
Таксираст, кормится (то есть получает доход за счёт наличия ВУ) садится за руль бухим. Вопрос - НАФИГА? Не, офисный планктон я ещё теоретически могу понять, ему пофиг, все поездки это либо дом-офис-дом (на метро иногда быстрее), да может летом за город на шашлыки, но так сказать 'профессионалов', для которых нет ВУ = нет источника дохода... Шанс быть пойманным есть всегда. Цена риска какова? Не, это я понять не могу.
Дальше. Если уж с мозгами туго и бухим поехал - всё остальное соблюдай на 146% - знаки, разметку, сигналы светофора, ремни/телефоны, вообще всё, чтобы минимизировать шансы встрять.
Не - бухим, под красный, на ура, на таран, БАНЗАЙ камикадзе...
А теперь ещё и результату удивляться будет - и зона топтать, и бабла платить, а тут недавно 4 ляма моралки за жмура по 264 дали....
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