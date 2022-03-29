Таксиста, устроившего смертельное ДТП на Васильевском, отправили под арест

По мнению следствия, в 01:16 минувшего воскресенья обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал на технически исправном такси Skoda Rapid по Уральскому мосту от улицы Одоевского в сторону Малого проспекта В.О., сообщает 29 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Проигнорировав красный сигнал светофора, он на скорости порядка 60 км/ч выехал на перекресток с набережной Смоленки и столкнулся с Skoda Octavia, который следовал по набережной на свой зеленый на скорости около 20 км/ч.

В результате пассажирка «Октавии» погибла на месте. Еще одного пассажира доставили в больницу. Водитель «Рапида» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Мужчину задержали и в тот же день предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека ( п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ ). Свою вину таксист полностью признал.

На суде мужчина и его защитник возражали против самой строгой меры пресечения и просили избрать запрет определенных действий. Они упирали на наличие у обвиняемого иждивенцев, детей, в том числе с хроническим заболеванием, и неработающей жены и на то, что арест ухудшит их положение. Также они указали, что мужчина признал вину и не собирается скрываться от полиции. Тем не менее суд отправил его под арест до 26 мая.