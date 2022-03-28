FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Пьяный таксист вылетел на перекресток Уральской и набережной Смоленки и погубил пассажирку «Шкоды»

3
Печать
ПоделитьсяПоделиться

За выходные и пятницу, 25–27 марта, в Петербурге и Ленинградской области произошло 1 306 ДТП, в которых пострадали 34 человека и двое погибли. На Васильевском острове произошла смертельная авария с участием такси.

В 1:16 воскресенья, 27 марта, на регулируемом перекрестке набережной реки Смоленки и Уральской улицы столкнулись две «Шкоды». Нетрезвый 34-летний гражданин Таджикистана, управляя такси Skoda Rapid, принадлежащим лизинговой фирме, выехал на красный свет и столкнулся с ехавшим на свой зеленый Skoda Octavia под управлением 52-летнего петербуржца. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 марта.

ПоделитьсяПоделиться

В результате ДТП 31-летняя жительница Башкортостана, ехавшая в «Октавии», от полученных травм скончалась на месте. Еще один пассажир этой же машины — 38-летний петербуржец — с травмами был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

ПоделитьсяПоделиться

Медосвидетельствование показало у водителя «Рапида» 0,52 мг/л алкоголя. В Россию мужчина приехал в августе 2021 года для работы. За 2022 год нарушений ПДД за ним не числится. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 264, ч. 4, п «а», УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), таксиста задержали и поместили в изолятор.

Всего в Петербурге с 25 по 27 марта произошло 1 066 ДТП, сообщает 28 марта УГИБДД региона. Пострадавшие были в 22 случаях. Травмы получили 24 человека, в том числе двое детей. Один человек погиб. В Ленобласти было зафиксировано 240 дорожных аварий, из которых пострадавшие были в девяти. Травмы получили 10 человек, все — взрослые. Один человек, тоже совершеннолетний, погиб.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

267081996
им же вроде пить бог запретил....
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний