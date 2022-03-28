Пьяный таксист вылетел на перекресток Уральской и набережной Смоленки и погубил пассажирку «Шкоды»

За выходные и пятницу, 25–27 марта, в Петербурге и Ленинградской области произошло 1 306 ДТП, в которых пострадали 34 человека и двое погибли. На Васильевском острове произошла смертельная авария с участием такси.

В 1:16 воскресенья, 27 марта, на регулируемом перекрестке набережной реки Смоленки и Уральской улицы столкнулись две «Шкоды». Нетрезвый 34-летний гражданин Таджикистана, управляя такси Skoda Rapid, принадлежащим лизинговой фирме, выехал на красный свет и столкнулся с ехавшим на свой зеленый Skoda Octavia под управлением 52-летнего петербуржца. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 марта.