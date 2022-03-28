Пьяный таксист вылетел на перекресток Уральской и набережной Смоленки и погубил пассажирку «Шкоды»

За выходные и пятницу, 25–27 марта, в Петербурге и Ленинградской области произошло
В 1:16 воскресенья, 27 марта, на регулируемом перекрестке набережной реки Смоленки и Уральской улицы столкнулись две «Шкоды». Нетрезвый 34-летний гражданин Таджикистана, управляя такси Skoda Rapid, принадлежащим лизинговой фирме, выехал на красный свет и столкнулся с ехавшим на свой зеленый Skoda Octavia под управлением 52-летнего петербуржца. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 марта.
В результате ДТП 31-летняя жительница Башкортостана, ехавшая в «Октавии», от полученных травм скончалась на месте. Еще один пассажир этой же машины — 38-летний петербуржец — с травмами был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.
Медосвидетельствование показало у водителя «Рапида» 0,52 мг/л алкоголя. В Россию мужчина приехал в августе 2021 года для работы. За 2022 год нарушений ПДД за ним не числится. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по
Всего в Петербурге с 25 по 27 марта произошло