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    Минторг Казахстана предлагает закрыть торговое представительство в России

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    26 комментариев

    Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение постановление о закрытии торгового представительства в России. Документ опубликован 1 февраля на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

    В тексте упоминается поручение премьер-министра Казахстана от 24 января № 12–11/Б-70, но о чем там говорится — не уточняется. Обсуждать проект будут две недели, до 15 февраля.

    Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств Россия и Казахстан подписали в 1992 году. В 2012-м Казахстан его ратифицировал, а Россия утвердила соответствующее положение. Основными приоритетами представительства указаны безвозмездная помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана в выходе и закреплении на российском рынке, а также привлечение иностранных инвестиций.

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    Комментарии 26

    Гарик123401 Фев 2023 в 16:36
    Фейспалм 🤦🏼‍♂️
    Мем: нож в спину
    +1−0
    Гость01 Фев 2023 в 16:27
    А почему мы не сделали это первыми и давно?
    +1−3
    Bad robot01 Фев 2023 в 16:23
    А что это за нашествие непонятных ников "Гость"? Вы чьих будете?
    +0−0
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