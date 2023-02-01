Минторг Казахстана предлагает закрыть торговое представительство в России

Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение постановление о закрытии торгового представительства в России. Документ опубликован 1 февраля на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».



В тексте упоминается поручение премьер-министра Казахстана от 24 января № 12–11/Б-70, но о чем там говорится — не уточняется. Обсуждать проект будут две недели, до 15 февраля.

Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств Россия и Казахстан подписали в 1992 году. В 2012-м Казахстан его ратифицировал, а Россия утвердила соответствующее положение. Основными приоритетами представительства указаны безвозмездная помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана в выходе и закреплении на российском рынке, а также привлечение иностранных инвестиций.