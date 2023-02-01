Песков о вознаграждении за уничтоженные «Леопарды»: «Будут жечь»

В Кремле благосклонно отнеслись к финансовой стимуляции за уничтожение Leopard и Abrams: жечь танки будут в любом случае, но денежное вознаграждение увеличит число желающих.



«Что касается всех этих танков, то, как мы уже говорили, будут их жечь, конечно, а тем более если будут такие поощрительные меры. Я думаю, что энтузиастов будет еще больше», — 1 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обещанную главой Забайкальского края премию захватившим и уничтожившим военную технику (цитата по ТАСС).

При этом в Кремле отметили, что Leopard и Abrams «пока нет и де-факто не может быть», однако инициативы финансового поощрения, в том числе от бизнеса, свидетельствуют о единении общества и желании «всех в меру способностей способствовать спецоперации».