Песков о вознаграждении за уничтоженные «Леопарды»: «Будут жечь»

В Кремле благосклонно отнеслись к финансовой стимуляции за уничтожение Leopard и Abrams: жечь танки будут в любом случае, но денежное вознаграждение увеличит число желающих.
«Что касается всех этих танков, то, как мы уже говорили, будут их жечь, конечно, а тем более если будут такие поощрительные меры. Я думаю, что энтузиастов будет еще больше», — 1 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обещанную главой Забайкальского края премию захватившим и уничтожившим военную технику (цитата по ТАСС).
При этом в Кремле отметили, что Leopard и Abrams «пока нет и де-факто не может быть», однако инициативы финансового поощрения, в том числе от бизнеса, свидетельствуют о единении общества и желании «всех в меру способностей способствовать спецоперации».
27 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о денежных выплатах за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams во время спецоперации.
Дороже всего оценивается захваченный Leopard — любой модификации, но обязательно в работоспособном состоянии. За него готовы заплатить 3 млн рублей. Захват M1 Abrams принесёт вдвое меньше. Ещё меньше заплатят за уничтоженную технику: за Leopard можно рассчитывать на 1 млн рублей, Abrams — 500 тысяч. Также предусмотрены выплаты от 150 до 500 тысяч тем, кто помогал захватывать или уничтожать.