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    Песков о вознаграждении за уничтоженные «Леопарды»: «Будут жечь»

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    20 комментариев

    В Кремле благосклонно отнеслись к финансовой стимуляции за уничтожение Leopard и Abrams: жечь танки будут в любом случае, но денежное вознаграждение увеличит число желающих.

    «Что касается всех этих танков, то, как мы уже говорили, будут их жечь, конечно, а тем более если будут такие поощрительные меры. Я думаю, что энтузиастов будет еще больше», — 1 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обещанную главой Забайкальского края премию захватившим и уничтожившим военную технику (цитата по ТАСС).

    При этом в Кремле отметили, что Leopard и Abrams «пока нет и де-факто не может быть», однако инициативы финансового поощрения, в том числе от бизнеса, свидетельствуют о единении общества и желании «всех в меру способностей способствовать спецоперации».

    27 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о денежных выплатах за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams во время спецоперации.

    Дороже всего оценивается захваченный Leopard — любой модификации, но обязательно в работоспособном состоянии. За него готовы заплатить 3 млн рублей. Захват M1 Abrams принесёт вдвое меньше. Ещё меньше заплатят за уничтоженную технику: за Leopard можно рассчитывать на 1 млн рублей, Abrams — 500 тысяч. Также предусмотрены выплаты от 150 до 500 тысяч тем, кто помогал захватывать или уничтожать.

    «Фонтанка» писала, что ранее в Белом доме решили дополнительно отправить на Украину более 30 танков M1 Abrams и восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. При это в Пентагоне заявили, что на это могут потребоваться месяцы. Тем временем на Украине ждут поставок немецких «Леопардов».

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    Дмитрий ПесковКремльПоставки оружия
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    Комментарии 20

    Zet01 Фев 2023 в 14:53
    А может Павла Андреевича Кольцова послать? Ну чтоб не доехали они до фронта...
    +0−0
    Nyenskans01 Фев 2023 в 14:48
    Какой богатый Забайкальский край, оказывается. Или начальник надеется, что до оплаты дело не дойдет?
    +1−0
    chip101 Фев 2023 в 14:46
    Шо, редакция, обидно про Зеленского написал, вашего кумира?
    +0−3
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