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    В метро Москвы у пассажира в руках полыхнул смартфон

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    1 комментарий

    Вагон поезда в столичной подземке заволокло дымом. Переполох вышел из-за мобильного телефона, который буквально загорелся в руках владельца.

    Как пишет 1 февраля MSK1.RU со ссылкой на Дептранс, инцидент произошел в 09:45 утра на станции «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

    Сгоревший смартфон заполнил вагон дымом. На станции остатки гаджета убрали, и движение состава продолжилось. В Мосметро добавили, что никто из пассажиров не пострадал, поезда ходили в обычном режиме. Помощь спасателей также не понадобилась.

    По данным МЧС, в России в 2022 году произошло более 500 пожаров из-за смартфонов и планшетов. В 86% случаев причиной пожара стала неисправность зарядных устройств.

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    Комментарии 1

    Maik501 Фев 2023 в 14:45
    Видео содержательное.
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