В метро Москвы у пассажира в руках полыхнул смартфон

Вагон поезда в столичной подземке заволокло дымом. Переполох вышел из-за мобильного телефона, который буквально загорелся в руках владельца.
Как пишет 1 февраля MSK1.RU со ссылкой на Дептранс, инцидент произошел в 09:45 утра на станции «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
Сгоревший смартфон заполнил вагон дымом. На станции остатки гаджета убрали, и движение состава продолжилось. В Мосметро добавили, что никто из пассажиров не пострадал, поезда ходили в обычном режиме. Помощь спасателей также не понадобилась.
По данным МЧС, в России в 2022 году произошло более 500 пожаров из-за смартфонов и планшетов. В 86% случаев причиной пожара стала неисправность зарядных устройств.