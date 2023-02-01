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    Не оставляйте на зарядке на ночь. За год в России было более 500 пожаров из-за смартфонов и планшетов

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    В России в 2022 году произошло более 500 пожаров из-за смартфонов и планшетов, сообщает 1 февраля МЧС. В 86% случаев причиной пожара стала неисправность зарядных устройств.

    Фото: МЧС
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    МЧС напоминает правила зарядки техники:

    • не оставляйте без присмотра телефон на зарядке, а также аккумуляторные батареи (power bank), электросамокаты и гироскутеры в процессе зарядки;
    • не заряжайте технику ночью, ни в коем случае не кладите телефоны под подушку;
    • если устройство зарядилось до 100%, отключите от сети;
    • применяйте сертифицированные зарядные устройства.

    «Фонтанка» не раз писала о несчастных случаях, связанных с телефонами. Женщина в Иркутской области погибла, принимая ванну, когда в неё упал мобильник, стоящий на зарядке. Мальчик в Красноярском крае просто взял в руки заряжающийся iPhone — хватило того, что он прислонился спиной к батарее. В Петербурге в 2021 году смартфон взорвался прямо у мужчины в кармане, «Фонтанка» показывала видео.

    Фото: МЧС

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    Заряд смартфонаПожарСмартфонПожар электропровода
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

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