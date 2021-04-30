Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва смартфона в кармане петербуржца. Как писала «Фонтанка» 30 апреля, инцидент произошёл накануне вечером на улице Дыбенко.
На кадрах пострадавший греется на скамейке, как вдруг из-под его куртки начинает идти дым. Мужчина хватается за грудь и падает на землю. К нему подбегают прохожие и начинают тушить водой из бутылки. Прохожие раздевают его по торс и вызывают медиков, которые вскоре госпитализируют пациента, забирая с собой куртку.
В медучреждении у пациента диагностировали ожоги шеи и грудной клетки.