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Задымился и упал. Взрыв смартфона в кармане жителя Петербурга попал на видео

Мужчина в Петербурге получил ожоги после взрыва смартфона

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва смартфона в кармане петербуржца. Как писала «Фонтанка» 30 апреля, инцидент произошёл накануне вечером на улице Дыбенко.

На кадрах пострадавший греется на скамейке, как вдруг из-под его куртки начинает идти дым. Мужчина хватается за грудь и падает на землю. К нему подбегают прохожие и начинают тушить водой из бутылки. Прохожие раздевают его по торс и вызывают медиков, которые вскоре госпитализируют пациента, забирая с собой куртку.

В медучреждении у пациента диагностировали ожоги шеи и грудной клетки.

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Комментарии (11)

265104061
Он синий или больной?
MidNightWoodpecker
Культурная столица, однако. Пивом потушил, а потом бутылочку культурно в урну поставил.
Но вообще хорошо, что не все отвернувшись мимо прошли.
kоt-obormot
Вот оно, путенское равнодушное поколение. Странно правда, что еще ролик не снял, как мужик догорает, и в какой тикток не выложил.
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