Мальчик в Сосновоборске погиб, заряжая iPhone

Провода припаянные в Китае для Apple отличаются от проводов припаянных для всех остальных брендов. Парня жалко, конечно, поражение через батарею - это классика. Можно с тем же успехом одной рукой до экрана телевизора дотронуться и второй до батареи, выживают не все. Парня могло бы спасти если бы родители сделали нормальную проводку в своей квартире и поставили в щитке УЗО. Вот оно бы успело сработать и спасти жизнь.