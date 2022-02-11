Мальчик в Сосновоборске погиб, заряжая iPhone

Старенький iPhone стал причиной смерти 14-летнего подростка в Красноярском крае. Мальчик недавно купил его с рук.
Трагедия произошла в среду вечером в городе Сосновоборске. По предварительным данным регионального ГСУ СК, мальчик у себя дома сидел на диване, спиной облокотившись о батарею отопления, и держал в руках мобильный телефон с подключенным в сеть зарядным устройством. В какой-то момент его ударило током, он потерял сознание. Скорая приехала через несколько минут, но спасти ребёнка не смогли. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.
Как пишет 11 февраля «КП Красноярск», школьник купил подержанный iPhone 5S с рук накануне происшествия. По одной из версий, ЧП могло произойти из-за некачественного, «неродного» провода зарядки.
«Следует знать, что электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается включенным в цепь прохождения тока. Опасная ситуация возникает тогда, когда человек с одной стороны касается неисправной изоляции или металлического предмета, оказавшегося случайно под напряжением, а с другой — земли, труб центрального отопления и других заземленных предметов», — отмечается в сообщении ГСУ СК.