FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -6
74.72р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Мальчик в Сосновоборске погиб, заряжая iPhone

12
Печать

Старенький iPhone стал причиной смерти 14-летнего подростка в Красноярском крае. Мальчик недавно купил его с рук.

Фото: krk.sledcom.ru
ПоделитьсяПоделиться

Трагедия произошла в среду вечером в городе Сосновоборске. По предварительным данным регионального ГСУ СК, мальчик у себя дома сидел на диване, спиной облокотившись о батарею отопления, и держал в руках мобильный телефон с подключенным в сеть зарядным устройством. В какой-то момент его ударило током, он потерял сознание. Скорая приехала через несколько минут, но спасти ребёнка не смогли. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Как пишет 11 февраля «КП Красноярск», школьник купил подержанный iPhone 5S с рук накануне происшествия. По одной из версий, ЧП могло произойти из-за некачественного, «неродного» провода зарядки.

«Следует знать, что электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается включенным в цепь прохождения тока. Опасная ситуация возникает тогда, когда человек с одной стороны касается неисправной изоляции или металлического предмета, оказавшегося случайно под напряжением, а с другой — земли, труб центрального отопления и других заземленных предметов», — отмечается в сообщении ГСУ СК.

Фото: krk.sledcom.ru

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Boris_93*1
Скорее всего дело в зарядном устройстве - эл. схема в оригинале изрядно отличается от имеющихся на рынке подделок . При наличии УЗО в квартире то-же был бы небольшой шанс избежать таких последствий . Парня жаль и соболезнование родителям
chip1
Граждане, покупайте российские айфоны, они безопасны во всех отношениях!
simak
Провода припаянные в Китае для Apple отличаются от проводов припаянных для всех остальных брендов. Парня жалко, конечно, поражение через батарею - это классика. Можно с тем же успехом одной рукой до экрана телевизора дотронуться и второй до батареи, выживают не все. Парня могло бы спасти если бы родители сделали нормальную проводку в своей квартире и поставили в щитке УЗО. Вот оно бы успело сработать и спасти жизнь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний