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    Под Иркутском женщину нашли мёртвой в ванной. Причиной смерти мог стать мобильный телефон

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    В Усолье-Сибирском под Иркутском 28-летнюю местную жительницу нашли в ванной комнате мёртвой. Причиной смерти мог стать удар током. Об этом 31 октября сообщает СКР по Иркутской области.

    Мать погибшей обратилась в полицию накануне. Она рассказала, что дочь не открывает дверь квартиры, а дозвониться до неё не получается. На место прибыли сотрудники МЧС, которые вскрыли входную дверь.

    Тело женщины обнаружили в ванной без признаков насильственной смерти. Предварительно, за день до этого, принимая ванну, она взяла в руки сотовый, который в этот момент заряжался. Затем она случайно уронила его в воду, из-за чего получила удар током.

    «По данному факту следственным отделом по г. Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка. <...> По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

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