Под Иркутском женщину нашли мёртвой в ванной. Причиной смерти мог стать мобильный телефон

В Усолье-Сибирском под Иркутском 28-летнюю местную жительницу нашли в ванной комнате мёртвой. Причиной смерти мог стать удар током. Об этом 31 октября сообщает СКР по Иркутской области.



Мать погибшей обратилась в полицию накануне. Она рассказала, что дочь не открывает дверь квартиры, а дозвониться до неё не получается. На место прибыли сотрудники МЧС, которые вскрыли входную дверь.



Тело женщины обнаружили в ванной без признаков насильственной смерти. Предварительно, за день до этого, принимая ванну, она взяла в руки сотовый, который в этот момент заряжался. Затем она случайно уронила его в воду, из-за чего получила удар током.

