Девочку и мальчика, которые пропали по пути из школы домой, нашли в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска, которые ночь не спали в поисках двух восьмиклассников, пропавших накануне по пути из школы в Калининском районе, могут выдыхать.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, днем 1 февраля 14-летних мальчика и девочку, которые учатся в одном классе, нашли на улице в Приморском районе. Они, по предварительной информации, сообщили, что просто гуляли вместе.



Детей передали в руки родителей.



«Фонтанка» писала, что 31 января с разницей в несколько часов в МВД заявили о пропаже детей две семьи Калининского района. Выяснилось, что мальчик и девочка вышли около трех часов дня из школы и пропали.

