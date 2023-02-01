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    Девочку и мальчика, которые пропали по пути из школы домой, нашли в Петербурге

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    2 комментария

    Сотрудники уголовного розыска, которые ночь не спали в поисках двух восьмиклассников, пропавших накануне по пути из школы в Калининском районе, могут выдыхать.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, днем 1 февраля 14-летних мальчика и девочку, которые учатся в одном классе, нашли на улице в Приморском районе. Они, по предварительной информации, сообщили, что просто гуляли вместе.

    Детей передали в руки родителей.

    «Фонтанка» писала, что 31 января с разницей в несколько часов в МВД заявили о пропаже детей две семьи Калининского района. Выяснилось, что мальчик и девочка вышли около трех часов дня из школы и пропали.

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    Пропали дети
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    Комментарии 2

    Kot Piter01 Фев 2023 в 14:56
    Прекрасный возраст! =)
    Как раз, что бы гулять с девочками за руку. 👍
    +0−0
    iliy01 Фев 2023 в 14:37
    А это точно дети? Не экспериментальные дети-киборги? Сутки на улице, без еды и крова, просто гуляли, замечательно
    +1−0
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