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    Мальчика и девочку, которые ушли из школы вместе и пропали, ищут в Петербурге

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    Две семьи из Калининского района заявили о пропаже детей после школьных уроков. Как выяснилось, мальчик и девочка ушли вместе.

    В полицию первыми обратились родители 14-летней девочки – заявление о её пропаже они сделали через службу 112 накануне около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 1 февраля. По их словам, ребенок вышел около трех часов из школы, но до дома восьмиклассника так и не дошла.

    А около часа ночи 1 февраля в полицию обратилась мама 14-летнего мальчика, одноклассника пропавшей девочки. Он также ушел из школы в три и пропал.

    Оба ранее никогда не уходили из дома и на учете в ПДН не состоят. При этом и дома и в школе уверяют, что за последнее время никаких конфликтов с детьми не было. А одноклассники, по предварительной информации, характеризуют пропавших, как спокойных и не конфликтных товарищей.

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