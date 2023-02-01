Мальчика и девочку, которые ушли из школы вместе и пропали, ищут в Петербурге

Две семьи из Калининского района заявили о пропаже детей после школьных уроков. Как выяснилось, мальчик и девочка ушли вместе.



В полицию первыми обратились родители 14-летней девочки – заявление о её пропаже они сделали через службу 112 накануне около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 1 февраля. По их словам, ребенок вышел около трех часов из школы, но до дома восьмиклассника так и не дошла.



А около часа ночи 1 февраля в полицию обратилась мама 14-летнего мальчика, одноклассника пропавшей девочки. Он также ушел из школы в три и пропал.

