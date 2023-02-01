В течение осени число заключенных в системе ФСИН сократилось на 26 тысяч человек

Число заключенных в уголовно-исполнительной системе России (УИС) сократилось на 32 тысячи человек в течение 2022 года. Наиболее резкое снижение наблюдалось прошлой осенью. На статистику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 31 января обратил внимание «Коммерсантъ».
Всего, по данным ФСИН, на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) России числится 433 тысячи заключенных (465 тысяч — по данным на 1 января 2022 года). Точное количество мужчин и женщин не уточняется. В течение осени, а именно к 1 ноября, число заключенных сократилось на 26,4 тысячи человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что заключенные, которые отправляются участвовать в боевых действиях, по закону проходят процедуру помилования. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о помиловании главой государства заключенных, служащих по контракту. По словам Пескова, о соответствующих указах он говорить не может, поскольку они с различными грифами секретности.