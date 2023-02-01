В течение осени число заключенных в системе ФСИН сократилось на 26 тысяч человек

Число заключенных в уголовно-исполнительной системе России (УИС) сократилось на 32 тысячи человек в течение 2022 года. Наиболее резкое снижение наблюдалось прошлой осенью. На статистику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 31 января обратил внимание «Коммерсантъ».



Всего, по данным ФСИН, на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) России числится 433 тысячи заключенных (465 тысяч — по данным на 1 января 2022 года). Точное количество мужчин и женщин не уточняется. В течение осени, а именно к 1 ноября, число заключенных сократилось на 26,4 тысячи человек.

