    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, ю-з

    748мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.52eur76.3

    В течение осени число заключенных в системе ФСИН сократилось на 26 тысяч человек

    2476
    3 комментария

    Число заключенных в уголовно-исполнительной системе России (УИС) сократилось на 32 тысячи человек в течение 2022 года. Наиболее резкое снижение наблюдалось прошлой осенью. На статистику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 31 января обратил внимание «Коммерсантъ».

    Всего, по данным ФСИН, на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) России числится 433 тысячи заключенных (465 тысяч — по данным на 1 января 2022 года). Точное количество мужчин и женщин не уточняется. В течение осени, а именно к 1 ноября, число заключенных сократилось на 26,4 тысячи человек.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что заключенные, которые отправляются участвовать в боевых действиях, по закону проходят процедуру помилования. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о помиловании главой государства заключенных, служащих по контракту. По словам Пескова, о соответствующих указах он говорить не может, поскольку они с различными грифами секретности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЧВК ВагнерЗаключенныеЗаключенные в СВО
    ЛАЙК4
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    28008845001 Фев 2023 в 14:20
    Все в Вагнере?
    +0−0
    Эд Хэммет01 Фев 2023 в 14:08
    Спешу успокоить усердных работников ФСИН. Они без работы точно не останутся. Сейчас дела фабрикуются и приговоры выносятся с такой интенсивностью, что тюрьмы скоро опять переполнятся клиентами.
    +3−0
    Demoniq01 Фев 2023 в 14:01
    пора признать, что ФСИН как ведомство - не эффективно, и его пора расформировать... после публикаций кадров пыток и швабринга, это уже не Федеральная Служба, это Пытошная какая-то... 0.5 млн людей в тюрьмах? это же скольких сантехников, плотников, столяров, маляров, и прочих рабочих специальностей можно было бы подготовить для страны, если бы вместо пыток, там бы занимались перевоспитанием общества в виде подготовки их к работе на гражданке без использования бандитских и криминальных схем - вдумайтесь только... ведь ясно, что без спец.подготовки нормальное ИП не откроешь - надо разбираться в тонкостях бухучёта, знать какую отчётность и когда сдавать, как проверять контрагентов и как пользоваться электронными сервисами своего гос-ва... столько всему можно было бы научить людей, пока они отбывают свои длительные сроки заключения... это если с умом подойти, а не жить с наплевательским отношением к тем, кого выпускает пригожинка на волю сегодня...
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close