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    Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемых в жестоком избиении посетителя клуба на Крыленко

    Стража для обвиняемых в избиении мужчины у клуба на Крыленко

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    Невский райсуд Петербурга заключил под стражу обвиняемых в избиении посетителя клуба на улице Крыленко (третья часть 111 статьи УК РФ). Об этом 31 января сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

    По итогам предварительного следствия, ночью 29 января фигуранты дела — Даниил Масленников и Игорь Слепцов — поссорились с пострадавшим. За этим последовали множественные удары по его голове и туловищу. Повреждения оценили как тяжкий вред здоровью.

    Слепцов заявил, что не согласен с обвинением. По его словам, действовал в рамках необходимой обороны и готов к сотрудничеству со следствием. Известно, что он работает в ночном заведении неофициально и оказывает помощь своей матери. Также отметил, что перенёс травму позвоночника и головы, и чувствует последствия.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Масленников, в свою очередь, указал, что не имеет проблем со здоровьем. Квалификацию действий он назвал завышенной.

    Просьбе о домашнем аресте обоих не вняли. Оба пробудут под стражей до 28 марта.

    «Фонтанка» писала про двух петербуржцев, которые пошли в ночное заведение на Крыленко, а в итоге оказались в больнице с травмами. Побоище попало на видео. «Тяжелый» 30-летний пациент оказался в реанимации. Его 34-летний товарищ рассказал, что их избили неизвестные. Вечером того же дня в полицию с повинной пришли двое — 23 и 38 лет. Их задержали по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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