В Смольном раскрыли, когда начнут проектировать вторую очередь Пулково

Вторую очередь аэропорта Пулково начнут проектировать в 2023 году. Об этом 31 января в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Николай Линченко.



«В 2023 году приступим ко второй очереди проекта ГЧП по модернизации аэропорта Пулково. Мы выходим на стадию подписания дополнительного соглашения, и начинается стадия проектирования», — сказал он.



Но речь идет не о новых терминалах, а о развитии нынешнего. В частности, планируется реконструкция отдельных перронов аэропорта, новые посадочные галереи с трапами, зоны пребывания пассажиров, уточнил исполняющий обязанности главы комитета по инвестициям Иван Складчиков. Размер инвестиций составит 50 млрд рублей, как было заявлено ранее.

