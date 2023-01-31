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    В Смольном раскрыли, когда начнут проектировать вторую очередь Пулково

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    Вторую очередь аэропорта Пулково начнут проектировать в 2023 году. Об этом 31 января в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

    «В 2023 году приступим ко второй очереди проекта ГЧП по модернизации аэропорта Пулково. Мы выходим на стадию подписания дополнительного соглашения, и начинается стадия проектирования», — сказал он.

    Но речь идет не о новых терминалах, а о развитии нынешнего. В частности, планируется реконструкция отдельных перронов аэропорта, новые посадочные галереи с трапами, зоны пребывания пассажиров, уточнил исполняющий обязанности главы комитета по инвестициям Иван Складчиков. Размер инвестиций составит 50 млрд рублей, как было заявлено ранее.

    Соглашение о развитии аэропорта Пулково подписали в рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Тогда планировалось, что годовой пассажиропоток вырастет до 35 млн человек, в том числе за счет международных рейсов. Начать работы собирались в 2022 году. Однако на фоне СВО на Украине объем перевозок упал до 15,8 млн в 2022 году. Летом 2022 года губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что работы по корректировке мастер-плана развития аэропорта заморожены.

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