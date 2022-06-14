Работа по новому терминалу Пулково встала на паузу

Работа по подготовке откорректированного мастер-плана развития аэропорта Пулково в Петербурге приостановлена. Она возобновится только после стабилизации авиаперевозок. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал 14 июня в интервью РИА Новости.



«Сегодня международные реалии не позволяют строить достоверные прогнозы по интенсивности полетов, динамике загрузки нашей воздушной гавани и ее дальнейшим операционным показателям. Работа по подготовке откорректированного мастер-плана развития аэропорта Пулково приостановлена. Вернемся к нему после стабилизации рынка воздушных перевозок», — заявил губернатор.