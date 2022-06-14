Работа по новому терминалу Пулково встала на паузу

Работа по подготовке откорректированного мастер-плана развития аэропорта Пулково в Петербурге приостановлена. Она возобновится только после стабилизации авиаперевозок. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал 14 июня в интервью РИА Новости.
«Сегодня международные реалии не позволяют строить достоверные прогнозы по интенсивности полетов, динамике загрузки нашей воздушной гавани и ее дальнейшим операционным показателям. Работа по подготовке откорректированного мастер-плана развития аэропорта Пулково приостановлена. Вернемся к нему после стабилизации рынка воздушных перевозок», — заявил губернатор.
Соглашение с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Смольный подписал на прошлогоднем Международном экономическом форуме. По его условиям предполагалось продолжение проекта второй очереди аэропорта Пулково со строительством дорожной сети, а инвестиции должны были составить не менее 40 млрд рублей.
Как пояснил Беглов, стороны рассчитывали на окончание пандемии COVID-19 и восстановление пассажиропотока. «Планы составлялись с учетом предоставленной иностранным компаниям седьмой степени свободы в Петербурге, разрешением электронных виз для иностранцев», — добавил губернатор.
Ранее планировалось, что строительство нового терминала начнется уже в 2022 году. При этом оператор Пулково рассматривал несколько вариантов реализации проекта.