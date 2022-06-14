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    Работа по новому терминалу Пулково встала на паузу

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    3 комментария

    Работа по подготовке откорректированного мастер-плана развития аэропорта Пулково в Петербурге приостановлена. Она возобновится только после стабилизации авиаперевозок. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал 14 июня в интервью РИА Новости.

    «Сегодня международные реалии не позволяют строить достоверные прогнозы по интенсивности полетов, динамике загрузки нашей воздушной гавани и ее дальнейшим операционным показателям. Работа по подготовке откорректированного мастер-плана развития аэропорта Пулково приостановлена. Вернемся к нему после стабилизации рынка воздушных перевозок», — заявил губернатор.

    Соглашение с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Смольный подписал на прошлогоднем Международном экономическом форуме. По его условиям предполагалось продолжение проекта второй очереди аэропорта Пулково со строительством дорожной сети, а инвестиции должны были составить не менее 40 млрд рублей.

    Как пояснил Беглов, стороны рассчитывали на окончание пандемии COVID-19 и восстановление пассажиропотока. «Планы составлялись с учетом предоставленной иностранным компаниям седьмой степени свободы в Петербурге, разрешением электронных виз для иностранцев», — добавил губернатор.

    Ранее планировалось, что строительство нового терминала начнется уже в 2022 году. При этом оператор Пулково рассматривал несколько вариантов реализации проекта.

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    Комментарии (3)

    местный фонтан
    "международные реалии" 😅
    udrionik
    Без железной дороги к нему он не нужен. Пулковское шоссе уже перегружено. Можно конечно расширить КАД, расширить М11, дотянуть больше полос до ЗСД. Но в целом дорожная сеть Юга и Юго-Запада уже перегружена. Сейчас можно в спокойном темпе спроектировать туда железную дорогу, выкупить землю, чтобы потом не пришлось переплачивать
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