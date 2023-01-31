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    Сотня трупов, две сотни раненых. Число жертв из-за подрыва смертника в переполненной мечети Пакистана снова увеличилось

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    Число погибших из-за теракта смертника в переполненной мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 100, ранения получили 221 человек. Об этом 31 января сообщает издание Geo со ссылкой на официальных лиц.

    Представитель главной больницы Пешавара рассказал, что в учреждение доставили около 100 тел и множество раненых. Сейчас 53 человека находятся на лечении.

    Террорист-смертник взорвал себя в переполненной мечети, которая находится рядом с полицейским участком, в прошедший понедельник около 13 часов во время молитвы. Крыша рухнула на молящихся верующих.

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    ПакистанТерактПешавар
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