Сотня трупов, две сотни раненых. Число жертв из-за подрыва смертника в переполненной мечети Пакистана снова увеличилось

Число погибших из-за теракта смертника в переполненной мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 100, ранения получили 221 человек. Об этом 31 января сообщает издание Geo со ссылкой на официальных лиц.

Представитель главной больницы Пешавара рассказал, что в учреждение доставили около 100 тел и множество раненых. Сейчас 53 человека находятся на лечении.

Террорист-смертник взорвал себя в переполненной мечети, которая находится рядом с полицейским участком, в прошедший понедельник около 13 часов во время молитвы. Крыша рухнула на молящихся верующих.