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    Взрыв в мечети во время молитвы в Пешаваре: часть здания обрушилась, десятки людей ранены, много жертв

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    В городе Пешаваре на северо-западе Пакистана 30 января прогремел взрыв в мечети, расположенной неподалёку от полицейского участка. Число пострадавших оценивается примерно в 90 человек, погибших как минимум 19, сообщает Reuters со ссылкой на представителя больницы.

    По словам очевидцев, взрыв случился во время молитвы, двухэтажное здание частично обрушилось. По данным полиции, внутри находилось около 260 человек. Местные жители разбирают обломки и выносят раненых на плечах. Несколько человек в критическом состоянии. Предполагается, что под обломками остаются люди.

    Служба безопасности предполагает, что в мечети подорвал себя террорист-смертник.

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