    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, ю-з

    734мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.59eur75.78

    Речь шла и о карточном долге. В Иркутской области сына с матерью убили и расчленили, останки два дня вывозили на такси

    1941
    5 комментариев

    В жестоком убийстве подозревают 24-летнего мужчину из Иркутска. Следователи считают, что он зарезал 57-летнего мужчину и его 86-летнюю мать, расчленил их трупы и два дня вывозил останки на такси. Об этом 30 января сообщает СУ СКР по Иркутской области.

    Обвиняемый пришел в квартиру к своему знакомому — хозяин квартиры обещал помочь молодому человеку вернуть карточный долг, который тот выиграл в Улан-Удэ весной прошлого года. Мужчины были пьяны, в какой-то момент между ними возник спор, и гость нанес сопернику несколько ударов ножом. Однако свидетелем произошедшего оказалась мать хозяина квартиры. С пожилой женщиной молодой иркутянин расправился тоже.

    После этого 24-летний мужчина скрылся с места преступления, захватив ключи от квартиры. Он вернулся на следующий день и начал избавляться от следов преступления — расчленил трупы и упаковал их в мусорные мешки. Затем в течение двух дней вывозил останки на такси в одно из садоводств Иркутского района.

    «Далее он арендовал гараж в черте города, куда в дальнейшем перевёз тела погибших», — добавили в СК.

    Подозреваемого задержали в одном из компьютерных клубов Иркутска. Им оказался 24-летний уроженец Бурятии, ранее судимый за совершение кражи и грабежа.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Иркутская областьУбийство
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close