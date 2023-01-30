Речь шла и о карточном долге. В Иркутской области сына с матерью убили и расчленили, останки два дня вывозили на такси

В жестоком убийстве подозревают 24-летнего мужчину из Иркутска. Следователи считают, что он зарезал 57-летнего мужчину и его 86-летнюю мать, расчленил их трупы и два дня вывозил останки на такси. Об этом 30 января сообщает СУ СКР по Иркутской области.

Обвиняемый пришел в квартиру к своему знакомому — хозяин квартиры обещал помочь молодому человеку вернуть карточный долг, который тот выиграл в Улан-Удэ весной прошлого года. Мужчины были пьяны, в какой-то момент между ними возник спор, и гость нанес сопернику несколько ударов ножом. Однако свидетелем произошедшего оказалась мать хозяина квартиры. С пожилой женщиной молодой иркутянин расправился тоже.