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    Козырявшего Лубянкой в ресторане и обещавшего пулю заместителю директора АЖУР задержали в Подмосковье

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    Сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с коллегами из городского округа Реутов Московской области задержали 44-летнего Игоря Матюнина. Год назад он устроил шоу с пистолетом в ресторане на Синопской набережной.

    Мужчину, который после того, как его не стал арестовывать суд, пропал из поля зрения петербургской полиции, несмотря на возбужденное уголовное дело по статье о хулиганстве, задержали. В ноябре, как стало известно «Фонтанке» 30 января, его объявили в розыск. Взяли Матюнина накануне около шести вечера на Юбилейном проспекте в Реутове, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

    «Фонтанка» писала о том, как весело мужчина отдыхал в ночь с 10 на 11 января год назад в ресторане «Кристалл». Он не только размахивал пистолетом, но и козырял Лубянкой. Текст так не понравился герою, что он нашел телефон автора и целый день угрожал ему расправой в случае, если текст не снимут. С журналистом, замдиректора АЖУР, все в порядке. Он отнесся к таким звонкам с юмором.

    Задержанного сейчас везут в Петербург.

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