Козырявшего Лубянкой в ресторане и обещавшего пулю заместителю директора АЖУР задержали в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с коллегами из городского округа Реутов Московской области задержали 44-летнего Игоря Матюнина. Год назад он устроил шоу с пистолетом в ресторане на Синопской набережной.



Мужчину, который после того, как его не стал арестовывать суд, пропал из поля зрения петербургской полиции, несмотря на возбужденное уголовное дело по статье о хулиганстве, задержали. В ноябре, как стало известно «Фонтанке» 30 января, его объявили в розыск. Взяли Матюнина накануне около шести вечера на Юбилейном проспекте в Реутове, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

