«Передай, что здесь Лубянка отдыхает». Как лицо под знаком ФСБ не донесло букет до губернатора Петербурга

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Это наша работа, — ответил мне тот, про кого пойдет рассказ. И он не отрицал, что имеет прямое отношение к центральному аппарату ФСБ. Это наше вступление.

Вечерком первого рабочего январского дня к статусному видовому ресторану «Кристалл», что на Синопской набережной, подкатил черный-черный «Майбах» в сопровождении черного-черного «Гелендвагена». Охраняемое тело вышло вместе с прекрасной дамой, и вскоре им подали очень недурное вино. Всё началось после пятого бокала, хотя вряд ли виновен производитель. Гостю захотелось немного итальянских мелодий, но такая услуга на заказ, увы, была не заложена ресторатором. Вот тут-то фигура и сбросила маску.



Карнавал начался с лобовой угрозы официанту: «Ну что, придется прикрыть вас на недельку». Юноша вынужденно отшутился, мол, понимает уровень клиента, но это лишь разогрело претензию.

Настоящее представление началось со следующего текста: «Подумайте хорошенько. Передай там своим старшим, что у них Лубянка отдыхает, и если это не повлияет, то я буду очень зол». Официант мигом донес месседж до администратора. Сначала тот хотел тупо вызвать охрану, но потом у него в голове пронеслись прошлые новости о полковниках ФСБ, у кого порой находят миллиарды, и он насторожился. Действительно, какому бизнесмену хочется ошибаться в таких пасьянсах. Будешь потом год кормить даром. Учтивость заведения не сработала.

Около половины девятого нашему ньюсмейкеру охранник принес пистолет. Заткнув его за пояс, он вновь подозвал официанта, распахнул пиджак со словами: «А теперь боишься?» Молодой человек вынужден был кивнуть: боюсь-боюсь. Силовой гнев сменился на барскую милость, и гость пообещал юноше купить путевку на курорт. При этом крутил стволом, указывал на лацкан. А там целый блестящий значок со щитом, мечом и «ой» — тремя литерами.



Когда и лацкан не сработал, достал второй пистолет и уже по-ковбойски крутил им перед носом своей дамы, а потом девушки-менеджера. В общем, было на что посмотреть. Наконец он устал и к полуночи просто закурил. Ему и так, и сяк, и попой об косяк — ну, нехорошо. Но где «нельзя», а где Лубянка?



«Фонтанка.ру»

Когда, к всеобщему выдоху, он тронулся восвояси, то возле гардероба еще раз продемонстрировал арсенал. На отходе внезапно схватил здоровенный горшок с декоративными цветами. И понес, и понес. Уже на воздухе администратор было преградил дорогу, но в него уткнули пистолет. Смешно, а это уже вооруженный разбой. Другое дело, что предупредил — не для себя: «Мне надо губернатору Беглову подарить».

При всем уважении к Смольному, на выезде кортежу не открыли шлагбаум. После непродолжительного очередного бреда с размахиванием пистолетом горшок с цветами всё же был возвращен. Так человек на три буквы покинул сцену, где ни в чем хорошем не был замечен.

На всякий случай автор статьи позвонил своему герою. И, между прочим, честно представился Евгением Вышенковым, имеющим отношение к ресторану «Кристалл» (раз пишу о нем — имею же отношение). Игорь Владимирович (подробности биографии чуть позже), откликнулся на имя и выслушал мою искусственную речь, что 10 января официанты и администратор не вкурили его статус. Поэтому я попросил их понять и простить.



«Да я вас знаю», — ответил мне уверенный баритон, а я подумал — это провал. «Поясните, что вам рассказали ваши подчиненные?» — почти приказал он, а я понял, что провал не мой.

Я объяснил, мол, не они виноваты в отсутствии итальянской музыки. Меня казнить надо. И тоже был прощен. А я в ответ пригласил всею Лубянку — примем как родных и горшок с цветами отдадим. Тогда ресторан простили целиком.

— Извините меня, а вы в какой службе в центральном аппарате работаете? Не по общепиту? Мало ли что? И вы всегда звоните, и я, может, осмелюсь вас попросить кое-что, — задал я контрольный вопрос.

— Не, я в другой службе, — честно ответил гражданин Матюнин и невпопад вздохнул: — Это наша работа.

До собеседника «Фонтанка» добралась через красивые номера его «Майбаха» — «007». Хотя немного не его. «Мерседес» сдан в аренду петербургской компании «ГК «Далекс». Что касается «Гелендвагена», то он частный. Но водитель его тоже халтурит на охране приезжих уважаемых москвичей. Сам же 43-летний Матюнин из Ломоносовского района Ленобласти трудно замечаем в бизнесе. Что касается принадлежности к ФСБ, то вряд ли.



Во-первых, не повезет так «Фонтанке», что он окажется действующим. Во-вторых, когда-то на него составлен протокол за распитие в общественных местах. Уж если он от постовых не смог отмахнуться… В-третьих, после того как журналист доверительно разбросал его фото по знатокам, услышал: «Персонаж, на которого ведутся. Его многие по долгам ищут».

(Диалоги взяты из очаровательных воспоминаний вежливых работников ресторана «Кристалл».)

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»