Кутившего в Петербурге под знаком ФСБ отпустили из суда. Он деятельно раскаялся

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 24 января Матюнина доставили в суд с ходатайством о заключении под стражу. Ему вменяется бравый поход в ресторан «Кристалл» на Синопской набережной, где персонал наслушался неприличного и насмотрелся на пистолет.



«Следствие настаивало на страже, ссылаясь в том числе на дерзость совершенного преступления и его совершение в центре города», — уточняет пресс-служба.



«Фонтанка» писала, что Матюнин отдыхал в «Кристалле» ночью 11 января. Сотрудникам запомнилось, что гость приехал на «Майбахе» с охраной и дамой, пил вино, требовал не заложенную в перечень услуг музыку, крутил пистолетом и обещал прикрыть всех именем ФСБ. Прощались с мужчиной, забирая цветочный горшок, который тот присмотрел будто бы в подарок губернатору Александру Беглову.

