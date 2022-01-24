Кутившего в Петербурге под знаком ФСБ отпустили из суда. Он деятельно раскаялся

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 24 января Матюнина доставили в суд с ходатайством о заключении под стражу. Ему вменяется бравый поход в ресторан «Кристалл» на Синопской набережной, где персонал наслушался неприличного и насмотрелся на пистолет.
«Следствие настаивало на страже, ссылаясь в том числе на дерзость совершенного преступления и его совершение в центре города», — уточняет пресс-служба.
«Фонтанка» писала, что Матюнин отдыхал в «Кристалле» ночью 11 января. Сотрудникам запомнилось, что гость приехал на «Майбахе» с охраной и дамой, пил вино, требовал не заложенную в перечень услуг музыку, крутил пистолетом и обещал прикрыть всех именем ФСБ. Прощались с мужчиной, забирая цветочный горшок, который тот присмотрел будто бы в подарок губернатору Александру Беглову.
Матюнина задержали в подмосковных Химках. При обыске изъяли «Грозу» с патронами, дома нашли пистолет Макарова с действующим разрешением — всё оружие травматическое.
Прокурор счёл, что достаточных оснований для избрания самой строгой меры пресечения не предоставлено и не поддержал ходатайство. Суд также заключил, что все доводы следствия опровергнуты в ходе заседания, подтверждающих материалов не предоставлено.
43-летний Матюнин зарегистрирован в Ленинградской области. Вменяемое признаёт, дал показания и очень сожалеет. Принёс извинения и готов компенсировать претерпевшему от его действий сотруднику моральный вред. На заседании подтвердил, что отношения к ФСБ не имеет — самозанятый, налаживает производство по добыче воды в Тверской области. Просил меру, не связанную со стражей, поскольку живёт с матерью, которая страдает хроническими заболеваниями и нуждается в его внимании.
Смольнинский суд не стал лишать женщину помощи сына, в ходатайстве следствию отказано.