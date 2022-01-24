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Кутившего в Петербурге под знаком ФСБ отпустили из суда. Он деятельно раскаялся

Следствие не добилось ареста подозреваемого в дерзком преступлении, совершённом в центре Петербурга. Игорь Матюнин извинился и отрёкся от Лубянки в суде.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 24 января Матюнина доставили в суд с ходатайством о заключении под стражу. Ему вменяется бравый поход в ресторан «Кристалл» на Синопской набережной, где персонал наслушался неприличного и насмотрелся на пистолет.

«Следствие настаивало на страже, ссылаясь в том числе на дерзость совершенного преступления и его совершение в центре города», — уточняет пресс-служба.

«Фонтанка» писала, что Матюнин отдыхал в «Кристалле» ночью 11 января. Сотрудникам запомнилось, что гость приехал на «Майбахе» с охраной и дамой, пил вино, требовал не заложенную в перечень услуг музыку, крутил пистолетом и обещал прикрыть всех именем ФСБ. Прощались с мужчиной, забирая цветочный горшок, который тот присмотрел будто бы в подарок губернатору Александру Беглову.

Матюнина задержали в подмосковных Химках. При обыске изъяли «Грозу» с патронами, дома нашли пистолет Макарова с действующим разрешением — всё оружие травматическое.

Прокурор счёл, что достаточных оснований для избрания самой строгой меры пресечения не предоставлено и не поддержал ходатайство. Суд также заключил, что все доводы следствия опровергнуты в ходе заседания, подтверждающих материалов не предоставлено.

43-летний Матюнин зарегистрирован в Ленинградской области. Вменяемое признаёт, дал показания и очень сожалеет. Принёс извинения и готов компенсировать претерпевшему от его действий сотруднику моральный вред. На заседании подтвердил, что отношения к ФСБ не имеет — самозанятый, налаживает производство по добыче воды в Тверской области. Просил меру, не связанную со стражей, поскольку живёт с матерью, которая страдает хроническими заболеваниями и нуждается в его внимании.

Смольнинский суд не стал лишать женщину помощи сына, в ходатайстве следствию отказано.

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Комментарии (8)

karbofos
Да здравствует Смольнинский суд! Самый гуманный суд в мире!

Расценки бы узнать еще...
VKuser30264
Понять, простить и отпустить.

А на Майбахе его подвёз случайный знакомый. Главный герой голосовал на дороге, а тут Майбах остановился. Так и познакомились. Типичная история.
vic_5e4cd1938d1a8
А где же видео с раскаяниями?
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