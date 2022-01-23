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Петербургский отдых под знаком ФСБ стал уголовным хулиганством. За подозреваемым ездили в Москву

Оперативники петербургского уголовного розыска вернули в город на Неве героя статьи «Фонтанки», кутившего в ресторане и пугавшего сотрудников гневом Лубянки. Значок с литерами ФСБ не спас его от изолятора.

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Фото: «Фонтанка.ру»
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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), утро 23 января 43-летний житель Ленобласти, запомнившийся сотрудникам ресторана «Кристалл», встретил в изоляторе временного содержания в статусе подозреваемого по уголовному делу о хулиганстве.

Оперативники уголовного розыска нашли его у дома № 37 по Шереметьевскому шоссе в подмосковных Химках поздним вечером 21 января.

«У мужчины был обнаружен и изъят принадлежащий ему травматический пистолет «Гроза-02» с 13 патронами. В ходе проведенного обыска по адресу проживания также был обнаружен и изъят боевой пистолет Макарова», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Корочек спецслужбы, на принадлежность к которой подозреваемый намекал персоналу ресторана, у него не оказалось. Официально мужчина не трудоустроен.

«Фонтанка» рассказывала о том, как 11 января в «Кристалле» на Синопской набережной проводила время персона, доставленная с кортежем из «Майбаха» и «Гелендвагена». Гость крутил пистолетом, обещал прикрыть ресторан, заказывал музыку, заявляя, что «здесь Лубянка отдыхает», и пытался отнести губернатору горшок с декоративными цветами. В разговоре с корреспондентом принадлежность к ФСБ мужчина не отрицал.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (29)

52525252
Запомните далеко не умные и не доделанные. Скоро вас зажмут как в старые добрые времена. Надо быть человеком всегда. А не гнидой.
кто-то страшный
Три гуся с пола поднял. Красава.
Игoрь
Выглядит на 65 - какие 43?
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