Петербургский отдых под знаком ФСБ стал уголовным хулиганством. За подозреваемым ездили в Москву

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), утро 23 января 43-летний житель Ленобласти, запомнившийся сотрудникам ресторана «Кристалл», встретил в изоляторе временного содержания в статусе подозреваемого по уголовному делу о хулиганстве.

«У мужчины был обнаружен и изъят принадлежащий ему травматический пистолет «Гроза-02» с 13 патронами. В ходе проведенного обыска по адресу проживания также был обнаружен и изъят боевой пистолет Макарова», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Оперативники уголовного розыска нашли его у дома № 37 по Шереметьевскому шоссе в подмосковных Химках поздним вечером 21 января.

Корочек спецслужбы, на принадлежность к которой подозреваемый намекал персоналу ресторана, у него не оказалось. Официально мужчина не трудоустроен.



«Фонтанка» рассказывала о том, как 11 января в «Кристалле» на Синопской набережной проводила время персона, доставленная с кортежем из «Майбаха» и «Гелендвагена». Гость крутил пистолетом, обещал прикрыть ресторан, заказывал музыку, заявляя, что «здесь Лубянка отдыхает», и пытался отнести губернатору горшок с декоративными цветами. В разговоре с корреспондентом принадлежность к ФСБ мужчина не отрицал.

