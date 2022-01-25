«Встань на колени, убери статью, иначе пуля от бойцов». Пришла беда на «Фонтанку» из-за фельетона про Лубянку, «Майбах» и «Кристалл»

Автор статьи старался шутить, потом посылал разгневанного собеседника в неприличные места, затем соглашался с ним, даже приглашал на кофе, но все тщетно. Человечище, еще недавно козырявший Лубянкой и стволами, поставил нашей редакции ультиматум: либо мы убираем материал с сайта, либо… страшно подумать. Читайте подробности и наслаждайтесь аудиозаписью.

Ничто не предвещало беды, когда «Фонтанка» опубликовала новость о том, что петербургские полицейские задержали красавца, недавно заехавшего на «Майбахе» в сопровождении «Гелендвагена» в ресторан «Кристалл» на Синопской набережной. Там наш герой устроил представление. Он выдавал себя за сотрудника центрального аппарата ФСБ, демонстрировал целых два пистолета, а в финале программы забрал горшок с цветами. Последнее он объяснил тоже своеобразно — мол, это для губернатора Беглова.

