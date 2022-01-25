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«Встань на колени, убери статью, иначе пуля от бойцов». Пришла беда на «Фонтанку» из-за фельетона про Лубянку, «Майбах» и «Кристалл»

Отсидевший сутки в полиции за хулиганство в петербургском ресторане «Кристалл», герой публикации «Фонтанки» вышел из себя и названивает нам.

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Автор статьи старался шутить, потом посылал разгневанного собеседника в неприличные места, затем соглашался с ним, даже приглашал на кофе, но все тщетно. Человечище, еще недавно козырявший Лубянкой и стволами, поставил нашей редакции ультиматум: либо мы убираем материал с сайта, либо… страшно подумать. Читайте подробности и наслаждайтесь аудиозаписью.

Ничто не предвещало беды, когда «Фонтанка» опубликовала новость о том, что петербургские полицейские задержали красавца, недавно заехавшего на «Майбахе» в сопровождении «Гелендвагена» в ресторан «Кристалл» на Синопской набережной. Там наш герой устроил представление. Он выдавал себя за сотрудника центрального аппарата ФСБ, демонстрировал целых два пистолета, а в финале программы забрал горшок с цветами. Последнее он объяснил тоже своеобразно — мол, это для губернатора Беглова.

Сегодня, 25 января, на телефон автора фельетона — Евгения Вышенкова раздался звонок, а потом еще, и так весь день. Доставал именно Игорь Владимирович Матюнин. Он же в суде раскаялся, и его отпустили.

Первое слово предоставляется, разумеется, нашему прелестному собеседнику:

И немного от Вышенкова:

«Сначала я его слушал с упоением. Он с ходу передал мне привет от отбывающего за решеткой самого именитого вора в законе Шакро Молодого и потребовал немедленно убрать статью. Когда отшучиваться надоело, пришлось немного огрызнуться. На его номер я больше не реагировал, но товарищ начал бомбить с других телефонов. То на колени мне надо встать, то я не понял, что он родственник самого Кумарина-Барсукова, и прочая галиматья. Пришлось бросать трубки. С очередного номера донесся уже ультиматум: либо за 48 часов я исполняю все его душераздирающие требования, либо мне летит пуля от его бойцов. Я спрашивал — не серебряная ли? Приглашал сначала в гости на кофе, а потом уже буду на колени вставать. Наконец, предложил решить по-благородному — дуэлью на 12 шагах, но мои тезисы не услышали. Когда устал — смирился и пообещал прямо сейчас с колес написать новость про везение. Ведь таких персонажей даже в зоопарке не увидишь, таких типа­жей беречь надо».

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Комментарии (44)

266064345
Неадекват полный, поляну не сечёт. СПб культурная столица устала от таких придурков. Где прокуратура, где СК. Два ствола выезд, задержание. Он ещё Путиным прикроется. Наверно он заставлял П работать таксистом.
Милая +
Интересное начало для АЖУР: источник первоначального капитала, связи с упомянутыми личностями, легален ли бизнес да и налоговые отчисления.
michailPotapov
Тютя Матютя уже обосрался давайте фото его и его Дамы
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