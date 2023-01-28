РБК: СК проверит на терроризм возможного владельца телеграм-канала Nexta Live из Москвы

Владельца телеграм-канала Nexta Live проверяют на предмет размещения постов с призывами к терроризму. СК также устанавливает причастность к каналу жителя Москвы. Об этом 28 января сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном управлении Следственного комитета.



Посты, которые следователи оценили как призыв к терроризму, датируются 12 – 16 марта 2022 года. Опубликованные сообщения расцениваются по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Следствие полагает, что тексты в канале размещал владелец, а на причастность к деятельности Nexta Live проверяют жителя Москвы.