РБК: СК проверит на терроризм возможного владельца телеграм-канала Nexta Live из Москвы

Владельца телеграм-канала Nexta Live проверяют на предмет размещения постов с призывами к терроризму. СК также устанавливает причастность к каналу жителя Москвы. Об этом 28 января сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном управлении Следственного комитета.
Посты, которые следователи оценили как призыв к терроризму, датируются 12 – 16 марта 2022 года. Опубликованные сообщения расцениваются по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Следствие полагает, что тексты в канале размещал владелец, а на причастность к деятельности Nexta Live проверяют жителя Москвы.
Nexta Live: путь до экстремизма и осужденная россиянка Софья Сапега
Счет подписчиков у Nexta Live перевалил за миллион. Популярность телеграм-канал начал набирать в 2020-м году, когда в Белоруссии проходили протесты в ходе президентских выборов.
Годом позже бывшего главного редактора канала Романа Протасевич и россиянку Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска. Тогда из-за сообщения о минировании посадили летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair.
В 2021 году МВД Белоруссии признало канал экстремистским формированием.
В мае 2022 года Софью Сапегу в Белоруссии приговорили к 6 годам лишения свободы. Суд признал девушку виновной в разжигании вражды, а также распространении и сборе персональных данных. Россиянка подавала прошение о помиловании, однако оно было отклонено.