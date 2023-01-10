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    Осужденную россиянку Сапегу отказались помиловать в Белоруссии

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    Россиянке Софье Сапеге, осуждённой в Белоруссии на 6 лет колонии, отказали в помиловании. Об этом 10 января сообщил РИА Новости ее отчим Сергей Дудич.

    По словам мужчины, комиссия по вопросам помилования при президенте рассмотрела прошение и отказала. Ответ женщина получила 2 января. Адвокат семьи подтвердил эту информацию и добавил, что защита будет просить перевести Сапегу в Россию для отбытия наказания.

    6 мая прошлого года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы. Ее признали виновной в разжигании вражды, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. В июне президент Александр Лукашенко допустил ее передачу в Россию со словами «Жалко девочку». Позже она подала прошение о помиловании.

    Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с ее другом, основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Их самолет летел из Греции в Литву, но был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании.

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    Комментарии 1

    RR_197810 Янв 2023 в 19:27
    Людоеды.
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