Осужденную россиянку Сапегу отказались помиловать в Белоруссии

Россиянке Софье Сапеге, осуждённой в Белоруссии на 6 лет колонии, отказали в помиловании. Об этом 10 января сообщил РИА Новости ее отчим Сергей Дудич.



По словам мужчины, комиссия по вопросам помилования при президенте рассмотрела прошение и отказала. Ответ женщина получила 2 января. Адвокат семьи подтвердил эту информацию и добавил, что защита будет просить перевести Сапегу в Россию для отбытия наказания.



6 мая прошлого года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы. Ее признали виновной в разжигании вражды, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. В июне президент Александр Лукашенко допустил ее передачу в Россию со словами «Жалко девочку». Позже она подала прошение о помиловании.

