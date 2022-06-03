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    «Жалко девочку». Лукашенко допустил передачу Софьи Сапеги в Россию

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    6 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным передать Софью Сапегу в Россию. Об этом он заявил журналистам в Минске, передает 3 июня белорусское агентство БелТА.

    «Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать», — сказал он.

    Белорусский лидер отметил, что у Сапеги российское гражданство, поэтому можно передать ее в Россию.

    «Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая», — добавил Лукашенко.

    Напомним, что россиянку Софию Сапегу в пятницу, 6 мая, осудили в Белоруссии. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы. Девушке было предъявлено обвинение в разжигании вражды. Также ей инкриминировали вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организацию насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, угрозы в отношении судьи и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

    Рейс Ryanair, следовавший 23 мая 2021 года из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а также его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. Как писала «Фонтанка», Следственный комитет Белоруссии предъявил россиянке обвинения по семи статьям УК.

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    Комментарии (6)

    Komarinsk2019
    Жалко ему... лицемер.
    Денеб
    Гуманист!
    07A
    Пусть там посидит. Не хочу оплачивать ее содержание из своих налогов!
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