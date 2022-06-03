«Жалко девочку». Лукашенко допустил передачу Софьи Сапеги в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным передать Софью Сапегу в Россию. Об этом он заявил журналистам в Минске, передает 3 июня белорусское агентство БелТА.
«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать», — сказал он.
Белорусский лидер отметил, что у Сапеги российское гражданство, поэтому можно передать ее в Россию.
«Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая», — добавил Лукашенко.
Напомним, что россиянку Софию Сапегу в пятницу, 6 мая, осудили в Белоруссии. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы. Девушке было предъявлено обвинение в разжигании вражды. Также ей инкриминировали вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организацию насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, угрозы в отношении судьи и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.