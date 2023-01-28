А немытым полицейским — пот и моль. МВД призвало недоразвитых к стирке

Поделиться Поделиться





Во все региональные подразделения МВД РФ поступила мощнейшая рекомендация по уходу за кителями и рубашками. Это результат независимой ведомственной экспертизы. Инструкция имеет все признаки учености и циклопического назидания. Мы бросаем документ на помощь всем умственно отсталым.



На днях тысячи руководителей полицейских отделов и управлений МВД России расписывали подчиненным редчайший документ по своему воздействию на оперативно-розыскную деятельность. Это «Рекомендация по уходу за предметами форменного обмундирования». На десяти страницах. И вот на этом диссертационном пафосе начальники нанесли скучное: «Ознакомить личный состав». Некоторые посмели украсить резолюции эмоциональным призывом: «Срочно!» Нам известна их реакция, но ведь люди — они такие — всегда недовольны шефами. Мы же подойдем объективно. По смешкам в строю ударим цитатами.



Что сразу настораживает, так это уже первые строки. «Настоящие рекомендации подготовлены в связи с необходимостью разъяснения сотрудникам отдельных вопросов ухода за предметами форменного обмундирования». То есть пистолеты и мигалки им выдали, а научить опрятности забыли. Поэтому, согласно тексту, «основанием разработки рекомендаций является решение руководства министерства», а результатом стала независимая экспертиза «Экспериментального производственного комбината МВД». Опаньки.

Задачи этой структуре были поставлены неподъемные — «определение степени устойчивости окраски ткани к воздействию пота, стирки, сухого и мокрого трения, света…». Одолели и превозмогли.



Перед тем, как в рекомендации перечисляется ворох ведомственных правил и приказов по ношению формы, за душу берет утверждение: «Личный состав пользуется вещевым имуществом в соответствии с его функциональным предназначением». Не в бровь, а в погон. На добавку сотрудникам все же напомнили, что аккуратность — это не только личная гигиена, но и положительное восприятие образа в глазах общественности.

После введения независимые экспериментаторы переходят к уходу. Естественно, вначале подчеркивая, что «при небрежном отношении форма быстро приходит в негодность». Подобные мудрости автор высекал бы на отделах полиции, как в колониях — «На свободу с чистой совестью».



Далее указано: «… на российском рынке представлено множество специальных стиральных порошков, а все они выполняют разные задачи». Я избегаю перечисления этих задач, чтобы меня не побили, и сразу перейду к истине — форму надо хранить «в закрытых шкафах», «шкафы проветривать», «рубашки, блузки, костюмы, жакеты... хранить на вешалках». Зачитать бы это под микрофон на коллегии МВД. Мафия съежится.



Особенно эксперты нажимают на напасть летучую. Во всем же виноваты «воротники и шапки-ушанки, которые привлекают моль». А вот чтобы побороть это негативное природное явление, нужны «спецсредства, отпугивающие насекомых». У нас есть предложение — меха не надо выдавать и точка.



Порой научные исследователи обращаются к исконным народным верованиям. До примет, вроде — обскакать три раза на одной ноге вокруг грязных носков, не дошло, а «промокшую обувь рекомендуется заполнять бумагой, к примеру, газетами». Но не сушить на батарее! Братцы — менты, «это может привести к деформации» (я бы, на всякий, добавил — не разжигать костров в служебных кабинетах).

Следующие листы с напечатанными буквами разбиты на главы: стирка шерстяных изделий, стирка изделий из смесовых тканей, стирка камуфляжных, стирка из мембранных и, наконец, про трикотаж. Не прибавить — не убавить. Там, везде и всюду даются указания на предмет включения-выключения стиральных машин. А точнее, что «современные стиральные машины имеют режимы типа «Шерсть», «Деликатная стирка».



Не обошлось без актуального в наши дни традиционализма. Внимание: «особенно загрязненные участки застирываются вручную». И еще долго диктуются нравоучения нашим полицейским сержантам, младшим и старшим офицерам. Что до генеральского масштаба, то им тоже кое-что предписывается: «кожаные изделия необходимо протирать салфеткой, смоченной в мыльном растворе с нашатырным спиртом, а затем касторовым маслом или вазелином». Ни фига себе намеки.

В финале добивают примечания. Во-первых, «перед помещением в барабан стиральной машины надо расправить рукава и штанины». Во-вторых, «оставленные в карманах ручки и острые предметы могут принести неприятные сюрпризы». Похоже, последнюю фразу дописал кто-то из родственников эксперта. Человечиной пахнет.



Опуская раздел, как блюсти маркировку на бирках, приходится предположить — написано для очень специальных людей. То есть, с явными бытовыми отклонениями, хотя и вооруженных.



Для тех, кто хочет лично вкусить все тезисы фундаментального труда МВД, прилагаем текст без купюр.



Поделиться Поделиться



