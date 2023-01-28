Одинокая тигрица дефилировала перед погранзаставой в Амурской области. У неё известное женское имя

Тигрица с человеческим именем прогулялась перед погранзаставой в Архаринском районе Амурской области. Променад полосатой по заснеженным тропинкам 28 января показали в пресс-службе АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».
Грациозная хищница Елена гуляет в одиночестве. «Это значит, что «свадьбу» с самцом, который отмечается с ней на участке, она, скорее всего, так и не сыграла», — объяснили в организации.
Самодостаточная тигрица ведёт себя спокойно и, по словам специалистов, признаков агрессии не проявляет. Отмечается, что в Амурской области за прошедший год вообще не зафиксировали ни одной конфликтной ситуации с участием тигров.