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    Одинокая тигрица дефилировала перед погранзаставой в Амурской области. У неё известное женское имя

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    Тигрица с человеческим именем прогулялась перед погранзаставой в Архаринском районе Амурской области. Променад полосатой по заснеженным тропинкам 28 января показали в пресс-службе АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

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    Грациозная хищница Елена гуляет в одиночестве. «Это значит, что «свадьбу» с самцом, который отмечается с ней на участке, она, скорее всего, так и не сыграла», — объяснили в организации.

    Самодостаточная тигрица ведёт себя спокойно и, по словам специалистов, признаков агрессии не проявляет. Отмечается, что в Амурской области за прошедший год вообще не зафиксировали ни одной конфликтной ситуации с участием тигров.

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    Амурская областьТигр
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