Гонки на «драконах», Dota 2 и салки со странностями. Что ждет Россию на Азиатских играх

Фото: кадр из видео Canoe Sport /YouTube Поделиться Поделиться





Российских спортсменов официально пригласили на Азиатские игры. После всех отстранений звучит как настоящий прорыв. Но что ждет россиян на этих новых для них соревнованиях? Разбирался отдел спорта «Фонтанки».

Азиатские игры — это как Олимпиада, только в Азии? И да, и нет. Азиатские игры официально — второе спортивное событие в мире после Олимпиады по количеству видов спорта и участников. Например, на XIX Азиаде (альтернативное название соревнований), которые планируется провести в китайском Ханчжоу, ожидается более 10 тысяч спортсменов из 47 сборных.



Как и Олимпиада, Азиатские игры проходят раз в четыре года, но коронавирус внес коррективы в традиционное расписание. Первая Азиада прошла в 1951 году. 19-я должна была пройти в сентябре 2022 года, но из-за резкого роста заболеваемости в Китае и ужесточения правил въезда в страну соревнования перенесли на сентябрь —октябрь 2023 года.



Также есть зимние Азиатские игры, но они менее популярны. Впервые прошли лишь в 1986-м и далее с переменным успехом проходили раз в четыре года. Последнюю на сегодняшний день зимнюю Азиаду принимал Саппоро в 2017 году. Следующая запланирована лишь в 2029-м, и для нее власти Саудовской Аравии хотят построить посреди пустыни новый город со своим климатом. А вот с видами спорта все гораздо интереснее. На летней Азиаде их 40 против 32 на Олимпиаде. Без уникального местного колорита не обошлось. Привычная легкая атлетика и плавание на Азиаде соседствуют с бриджем, го, шахматами и китайской игрой сянци. Еще из оригинальных решений — гонки на лодках-«драконах» — с головами и хвостами чудовищ. Впрочем, как это ни удивительно, но как раз этот вид спорта в России относительно неплохо развит.



В программу Ханчжоу-2023 впервые включили киберспорт — пройдут турниры по PUBG, FIFA и Dota 2 и League of Legends. Здесь у россиян также есть неплохие шансы на медали, особенно в Dota 2.

Гораздо больше в программе единоборств — есть джиу-джитсу, куреш, ушу.



Среди игровых видов непривычные для Европы сепактакрау (он же малайский волейбол) — что-то типа футволея — и главный эксклюзив азиатского региона — ни на что не похожая игра кабадди. Официально ей 4000 лет, она упоминается в священных книгах «Махабхарате» и «Рамаяне», в нее играли Кришна и Будда. Очень отдаленно кабадди напоминает салки, но это максимально странные салки. Главная странность: игрок, которого условно можно назвать нападающим, переходя на половину поля соперника, должен непрерывно кричать «Кабадди! Кабадди!», сколько хватает воздуха в легких. Сделать при этом дополнительный вдох он не имеет права, а как только воздух заканчивается, обязан вернуться на свою половину. Это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть.



С конкуренцией на Азиаде все очень плохо, и в этом смысле появление сборной России могло бы как раз добавить интриги соревнованиям. Дело в том, что бессменный лидер медального зачета с 1982 года — сборная Китая.



На сегодняшний день пятерка лидеров по медалям выглядит так:

1. Китай — 132 золотые, 92 серебряные, 66 бронзовых медалей (всего 290);

2. Япония — 75, 57, 73 (205);

3. Южная Корея — 49, 58, 70 (177);

4. Индонезия — 31, 24, 43 (98);

5. Узбекистан — 20, 24, 25 (69).

Вряд ли сборная России с ходу сможет противостоять Китаю, тем более что это в последние годы не получается даже на более традиционной Олимпиаде, но навязать борьбу, особенно в легкой атлетике и некоторых игровых видах спорта, вполне можно. Как минимум на место в призовой тройке точно можно рассчитывать.

Сами российские спортсмены с большим энтузиазмом отнеслись к идее выступить на Азиатских играх. Особенно бурно отреагировали легкоатлеты, которые находятся под санкциями уже почти восемь лет.

«Я за любой кипеж, кроме голодовки. Если предложили и есть возможность участвовать, двумя руками за. Участие всегда лучше, чем неучастие», — заявила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова в интервью «Спорт-Экспрессу».



В других видах спорта не стали скрывать радости.

«С удовольствием посоревнуемся с нашими братьями на таком серьезном форуме. Нужно принять к сведению, что, независимые и самодостаточные, они принимают решения не под давлением мифических управленцев земным шаром, а исходя из своих интересов. Даже, можно сказать, содраны традиции олимпийского движения, что спорт вне политического давления», — заявил президент Федерации борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Это очень приятная новость. Я порадовалась. Мы не напросились, а получили приглашение, что очень приятно. Я надеюсь, что наш Олимпийский комитет рассмотрит эту возможность. Если не будет негативных последствий от этого, то будет прекрасно, если наши спортсмены примут участие в соревнованиях», — цитирует пятикратную чемпионку мира по художественной гимнастике Яну Батыршину «Газета.ру».



В любом случае, в отличие от тех же футболистов, в большинстве других видов спорта россиянам нет никакого смысла цепляться за Европу. Как минимум это был бы интересный опыт.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

