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    Похищенный из магазина кот Ролтик спасен. Теперь все хотят его погладить

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    Кадр из видео
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    Операция по спасению кота Ролтика, похищенного из зоомагазина на проспекте Большевиков, удачно завершилась. Его искали «чуть ли не половиной города» — и нашли в целости и сохранности.

    О самочувствии Ролтика 27 января рассказывает 47news. Кот вернулся домой прошлым вечером, сообщила сотрудница зоомагазина, а заметили его на улице Антонова-Овсеенко — причем одного, без похитителя. Возможно, Ролтику удалось сбежать, или же мужчина сам его бросил.

    Местные жители забрали кота с улицы. Сначала Ролтика приютила неравнодушная женщина, а потом его доставили в родной зоомагазин. Спасенный напился воды, поел и лег спать, но отдохнуть ему помешали дети — хотели погладить. Теперь Ролтик принимает желающих с ним поздороваться: в магазине отмечают, что он очень ласковый.

    «Он вообще считает, что люди приходят сюда, чтобы погладить его, а не что-то купить. И, как показала эта ситуация, к сожалению, ко всем идет на ручки», — отмечает постоянная покупательница.

    «Фонтанка» показывала, как похищали Ролтика два дня назад. Из зоомагазина его вынес на руках посетитель. Сотрудники призвали горожан на помощь — из-за проблем со здоровьем коту нужен особый рацион, и найти его требовалось быстро.

    Кадр из видео
    Кадр из видео

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