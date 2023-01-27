Похищенный из магазина кот Ролтик спасен. Теперь все хотят его погладить

Операция по спасению кота Ролтика, похищенного из зоомагазина на проспекте Большевиков, удачно завершилась. Его искали «чуть ли не половиной города» — и нашли в целости и сохранности.
О самочувствии Ролтика 27 января рассказывает 47news. Кот вернулся домой прошлым вечером, сообщила сотрудница зоомагазина, а заметили его на улице Антонова-Овсеенко — причем одного, без похитителя. Возможно, Ролтику удалось сбежать, или же мужчина сам его бросил.
Местные жители забрали кота с улицы. Сначала Ролтика приютила неравнодушная женщина, а потом его доставили в родной зоомагазин. Спасенный напился воды, поел и лег спать, но отдохнуть ему помешали дети — хотели погладить. Теперь Ролтик принимает желающих с ним поздороваться: в магазине отмечают, что он очень ласковый.
«Он вообще считает, что люди приходят сюда, чтобы погладить его, а не что-то купить. И, как показала эта ситуация, к сожалению, ко всем идет на ручки», — отмечает постоянная покупательница.
«Фонтанка» показывала, как похищали Ролтика два дня назад. Из зоомагазина его вынес на руках посетитель. Сотрудники призвали горожан на помощь — из-за проблем со здоровьем коту нужен особый рацион, и найти его требовалось быстро.