Похищенный из магазина кот Ролтик спасен. Теперь все хотят его погладить

Операция по спасению кота Ролтика, похищенного из зоомагазина на проспекте Большевиков, удачно завершилась. Его искали «чуть ли не половиной города» — и нашли в целости и сохранности.



О самочувствии Ролтика 27 января рассказывает 47news. Кот вернулся домой прошлым вечером, сообщила сотрудница зоомагазина, а заметили его на улице Антонова-Овсеенко — причем одного, без похитителя. Возможно, Ролтику удалось сбежать, или же мужчина сам его бросил.

