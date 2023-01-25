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    Рядовой Ролтик объявлен в петербургско-кудровский розыск. Исчезновение кота попало на видео

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    Жителей Петербурга и Ленобласти просят помочь в розыске кота Ролтика. Хвостатого охранника зоомагазина унёс мужчина с не самыми надёжными руками.

    ДТП и ЧП Кудрово | Новости

    О котокраже 25 января сообщили в «ДТП и ЧП Кудрово | Новости», расширив тем самым географию поиска. Бело-рыжий кот пропал на проспекте Большевиков, 9/1, в Невском районе Петербурга, рассказала 47news сотрудница зоомагазина.

    Ролтика подобрали на улице, когда ему было около полугода. Он прижился в магазине, в общем-то рядовой кот, но за пять лет его полюбили во всех соседних торговых точках.

    «Он выходит с утра и гуляет здесь, здоровается», — рассказывают хозяева.

    Оставивший их без любимца попал на записи с камер наблюдения. Судя по кадрам, мужчина унёс кота около одиннадцати часов утра. Клич по соседям дал подсказку: человек в чёрной шапке оказался знаком работникам парикмахерской. У них мужчина появляется примерно раз в месяц, но в его надёжности есть сомнения: в среду, как говорят, он был нетрезв.

    Ролтика просят вернуть. Из-за проблем со здоровьем он нуждается в особом рационе, кормить его тем, что упало со стола, противопоказано.

    Видевших кота или унёсшего его мужчину просят выйти на связь. Телефоны есть в паблике и в редакции.

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